Ce i s-a întâmplat Sânzianei Buruiană în locul în care a murit mama surorilor Gabor. „Credința ne-a salvat”

Veronica Bulai, mama surorilor Gabor, a încetat din viață în august 2013. Aceata și-a pierdut viața într-un teribil accident care a avut loc la Peștera Polovragi.

Sânziana Buruiană a povestit, la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, despre o experiență neplăcută pe care a avut-o când a trecut prin aceeași zonă.

Un autovehicul venea pe contrasenes trecea în depășire. Soțul a reușit să tragă de volan la timp și să evite o tragedie.

„Sunt ok acum. Credința ne-a salvat. Mi s-a părut ciudat că la două minute am văzut indicatorul. Chiar am zis mereu că nu mă voi duce niciodată acolo. Este mama unde a murit mama surorilor Gabor, dar și bărbații au avut tot felul de întâmplări. Bine noi treceam pe șosea. E posibil să nu aibă legătură cu locul, dar eu m-am gândit când am văzut”, a declarat Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană este căsătorită, din octombrie 2015, cu Nicolae Zuluf. Cei doi au o fetiță, Izabela. Micuța a venit pe lume în anul 2016.

