În luna martie au apărut primele zvonuri cum că Iulia Albu și Mike s-ar fi despărțit. După nouă ani de relație, marcată de despărțiri și împăcări, cei doi și-ar fi spus „adio” la începutul anului, însă au preferat să păstreze discreția. Atât Iulia Albu, cât și Mike au făcut declarații, însă nu au spus cu exactitate ce se întâmplă cu relația lor.

Iulia Albu și Mike încă formează o echipă

Acum, conform informațiilor publicate de Cancan, se pare că Iulia Albu și Mike încă formează o echipă pe plan profesional, au împreună o firmă care își continuă activitatea. Aveau și o deplasare în Turcia, însă ea a rămas în țară, unde e preocupată de renovările casei sale istorice.

„Da, suntem încă asociați în una dintre firme. Vom lua deciziile la momentul în care ele vor fi necesare. Îmi este imposibil să plec în această perioadă așa încât ne împărțim responsabilitățile profesionale”, a spus Iulia Albu.

În schimb, zilele trecute, Mike a transmis un mesaj îngrijorător, dar nu cu privire la Iulia Albu. Pe Instagram, într-un mesaj publicat pe Instastory, el a transmis după Paște: „Spiritualitatea românească, profund ancorată în credința creștină, a fost farul care i-a călăuzit pe români de-a lungul veacurilor.

Bisericile din lemn ale Maramureșului, mănăstirile pictate ale Bucovinei sau liniștea sacră a Muntelui Athos, unde călugării români și-au purtat rugăciunile, sunt dovezi ale unei legături divine neîntrerupte. Toate aceste măreții clădite cu sânge și sudoare au început să își piardă semnificația în societatea zilei de azi. Urmează vremuri întunecate?”.

Ce a zis Iulia Albu despre despărțirea de Mike

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.

De-a lungul timpului, Iulia Albu și Mike au trecut prin mai multe momente dificile, dar de data aceasta separarea pare definitivă. Deși nu a oferit prea multe detalii, criticul de modă pare hotărâtă să își continue drumul singură, lăsând în urmă o relație ce a durat aproape un deceniu.

Fanii Iuliei Albu așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre această despărțire, însă criticul de modă pare hotărâtă să păstreze discreția asupra vieții sale personale.

