Au fost buni prieteni foarte mulți ani, însă acum au decis să-și dea o șansă și să-și transforme povestea de prietenie într-o frumoasă poveste de dragoste. Ramona Olaru a fost cucerită de Cătălin Cazacu și pare că lângă el este fericită, după relațiile tumultuoase pe care le-a avut.

Prezent în platoul emisiunii „La Măruță”, Cătălin Cazacu a mărturisit că mama lui este încântată de noua lui iubită și îl întreabă destul de des despre ea. Despre campionul la motociclism se știa că este un mare cuceritor și întotdeauna a fost înconjurat de femei frumoase, însă Ramona Olaru este cea care l-a liniștit și lângă care el este cel mai fericit în acest moment.

„Mă sună mama să mă întrebe ce fac eu și iubita. Pentru ea e ciudat că m-a știut toată viața frunză în vânt. Când am plecat i-am zis… Ramona, te pup și te iubesc”, a spus Cătălin Cazacu la emisiunea lui Cătălin Măruță, îndemnat de moderator să o salute pe blondină cu această ocazie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cătălin Cazacu: „Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea”

Prezentatorul TV este fericit cu alegerea pe care a făcut-o și se pare că asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” este fix ce avea nevoie pentru a fi liniștit. Ramona Olaru a reușit să-l facă băiat de casă pe Cătălin Cazacu, iar acesta a mărturisit că s-ar căsători oricând cu ea.

„Ramona, am primit binecuvântarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine. Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. (…) Am călcat în străchini până la vârsta asta, încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la „Teo Show”.





Citeşte şi:

Adrian Mutu, absent din viața lui Mario, băiatul pe care îl are cu Alexandra Dinu: „Trebuie să recuperăm timpul pierdut”

Lavinia Pârva, despre situația ei financiară. Cine cheltuie mulți bani în familie: „Eu cred că am o problemă”

Problemele se țin lanț pentru Oana Roman. Cu ce situație neplăcută se confruntă acum: „Am luat legătura cu avocații mei”

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Micul Hercule” este de nerecunoscut! Cum arată în prezent copilul forțat de tatăl său la extrem

Playtech.ro ȘOC! Ce au descoperit medicii în corpul lui Petrică Mîțu Stoian! Primele informații despre MOTIVUL morții fulgerătoare a marelui artist

Observatornews.ro Momentul în care o tânără este înjunghiată într-un supermaket din Cluj, filmat de camere. Imaginile atacului terifiant

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2021. Peștii ar fi bine să își domolescă impulsul de a se război cu cei care se opun planurilor lor

Știrileprotv.ro Haos în Europa. Autoritățile sunt depășite de situație

Telekomsport "M-a forţat să facem sex. Soţia lui a stat de pază". Scandal MONSTRU cu un conducător de stat. Autorităţile au muşamalizat totul

PUBLICITATE Cele mai frecvente mituri despre nutriția și sănătatea animalelor de companie, demontate de specialiștii Pedigree România