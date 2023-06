Invitată în emisiunea online a medicului Adina Alberts, Anca Țurcașiu a fost întrebată ce mănâncă. Artista a povestit prima dată cum a început să renunțe la carne, fără să se forțeze. „Eu la 20 de ani am renunțat să mănânc carne, pentru că m-am născut o persoană căreia nu i-a plăcut carnea, adică eu nu am fost carnivoră de când mă știu.

Anca Țurcașiu: „Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine”

Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat, adică natural nu am… nu pentru că iubesc animalele sau știi alții cum declară. Iubesc foarte mult animalele, nu am avut o problemă din asta, să nu mănânc carne sau pentru că e sănătos sau e nesănătos”, a spus vedeta.

Și a continuat, dezvăluind și cum a renunțat la lactate. O analiză nu i-a ieșit bine, iar medicul a sfătuit-o să renunțe. „E adevărat că am citit multe cărți despre până să renunț, aduse de afară, pe vremea lui Ceaușescu imaginează-ți că nu era la noi literatură de specialitate, dar apoi am renunțat după ce am intrat la menopauză am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, ceva cumplit și mi-a ieșit o analiză destul de proastă, boli autoimune, pe mine m-au trimis acasă să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu.

ATPO era valoarea mare, tiroidită hashimoto. Am ignorat total și m-am dus la mai mulți medici și doi dintre cei cinci specialiști pe reumatologie mi-au spus să renunț la carne și la lactate”, a mai declarat ea.

„Am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație”

Renunțând până la urmă și la lactate, Anca Țurcașiu a scăpat de probleme. „Le-am zis că la carne am renunțat, dar că la lactate n-am cum să renunț, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză. Am zis apoi ce-ar fi să încerc, că n-am cum să… Eu pot orice pe pământul ăsta, faptul că eu am renunțat la lactate acum 7 ani, sau 5 sau 6, nu mai știu câți, (…) Și am spus că pot orice și să vedem dacă medicul are dreptate. (…)

Să știi că am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație. Adică chiar am rezolvat-o natural, nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate. Am avut vreo doi ani în care nu am mâncat nimic produs animal, dar am făcut foarte mult sport, am făcut fitness și am fost împinsă de la spate să revin să mănânc măcar ouă, măcar pește. Și mănânc ouă și pește, dar nu sunt mare amatoare”, a zis ea.

Dieta Ancăi Țurcașiu. Ce mănâncă vedeta

În prezent, ea consumă foarte multe legume, acestea sunt preferatele ei. „Spanac, varză, linte, hummus, salate, semințe, avocado, mănânc. Raportarea mea la mâncare este total diferită. Toată lumea se gândește la mâncare încontinuu.

Nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc făinoase, nu mai mănânc fructe, nu mai mănânc lactate, am renunțat la foarte multe și am început să mănânc din ce în ce mai puțin, să trăiesc cu mai puțină hrană”, a încheiat Anca Țurcașiu.

