De ani, Olivia Steer e raw-vegană, așa că are alt regim alimentar de Paște. „Nu voi mânca miel, dar voi sta la masă, alături de cei care o vor face. Nu voi mânca nici ouă, dar voi ciocni o grămadă de ouă înroșite cu prietenii și familia. Nu voi bea alcool, dar voi da noroc cu paharul plin, cu toți cei dragi. Nu voi mânca nici pască, dar mă voi îndulci cu vorbele calde ale prietenilor”, a transmis ea pe Instagram.

Și a continuat: „Pentru că n-am nevoie nici de drob, nici de vin, nici de cozonaci, ca să simt că au venit sărbătorile. Ci doar de oameni buni, alături de care să mă bucur de Învierea Domnului. Paște fericit, vouă!”.

Ea are propriul ei stil alimentar, de Paște urmează „postul verde”. „Eu rămân la ce m-a consacrat: postul verde, deosebit de verde!”, a mai explicat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

De 15 ani, Olivia Steer este adepta stilului raw-vegan

Într-un interviu pentru revista Tango, Olivia Steer povestea cum a devenit raw-vegană. „Am avut două cazuri de cancer în familie. Când s-a îmbolnăvit Lavinia (n.r. – sora ei care a murit din cauza cancerului la sân), am început să caut informaţii în zona naturopatiei, care să ajute tratamentul alopat cu citostatice, ce nu părea să facă faţă deloc. Citind şi mai ales punând chiar eu în practică ce citeam, am ajuns să mă conving că moştenim nişte obiceiuri alimentare teribil de nocive, care ne subminează sănătatea.

Recomandări „Românii au încă probleme cu ospitalitatea. La bucătărie și servicii mai aveți de lucru”. Interviu cu un venerabil șef de restaurante venit la București să deschidă un local. La el a mâncat și Putin

Eram însărcinată cu Luca în a cincea lună, atunci când am citit prima oară Studiul China şi am înţeles ce e cazeina, proteina din lapte, şi impactul ei negativ asupra sănătăţii. Şocul lecturii a fost atât de puternic, încât de a doua zi n-am mai putut să beau iaurt, deşi până atunci fusese aliment de bază. La nici două săptămâni după ce am renunţat cu desăvârşire la orice produse lactate, tenul meu a devenit incredibil de luminos şi au dispărut toate problemele mele cutanate.

Era evident că nu e o întâmplare, că lucrurile urmează traseul logic al cauzei şi efectului. Apoi, încet, au revenit energia şi bună-dispoziţie – fără a avea nevoie de un motiv. Curând am şi uitat că am trăit vreodată stări de letargie şi dureri de cap”.

Olivia Steer nu mai bea cafea

De curând, Olivia Steer a renunțat să mai bea cafea și să mai consume sare. Ea a observat că pielea sa este mai hidratată și se trezește mai odihnită. „Remarc că tenul și buzele îmi sunt mai hidratate, rinichii lucrează din plin (judecând după semnalele evidente, de manual), mă trezesc mai odihnită, mai calmă și, deci, sunt mult mai greu de stârnit. Nu știu unde voi ajunge în ritmul ăsta, dar vă voi ține la curent, chiar și de departe!”, a transmis Olivia Steer în mediul online, în luna februarie a acestui an.

Recomandări Mesajul Evangheliei este universal. De ce ar fi important să sărbătorim nu doar Nașterea, ci și Învierea lui Hristos în același timp cu restul lumii creștine

Ce mănâncă Andi Moisescu

În comparație cu soția lui, Andi Moisescu obișnuiește să consume carne, dar și alte alimente păcătoase. Recunoaște că are unele pofte culinare la care nu poate deloc să renunțe. „Soția mea este vegetariană, dar nu și eu. Secretul de a mă menține mereu în formă este sportul, este singurul secret pe care l-am descoperit eu în 50 de ani… mișcarea!”, a spus prezentatorul de la PRO TV într-un interviu pentru Click.

Și a continuat: „Dacă nu aș face mișcare, aș fi la altă categorie. Merg la sală, da, dar nu reușesc să ajung în fiecare zi, cam la două zile îmi iese. Olivia mănâncă raw-vegan, deci mai mult decât vegan. Sincer, încerc să mănânc și eu cât mai sănătos pe cât posibil… mai multe fructe, legume și cât mai multe crude, atunci când există, dar, în rest, mănânc ce mănâncă toată lumea”.

GSP.RO A venit în România în 2012 și s-a îndrăgostit de o ploieștească. Brazilianul povestește ce reacție a avut bunica fetei când l-a cunoscut. „E o femeie directă”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Serialul turcesc cumpărat de Pro TV. Protagoniștii sunt Neslihan Atagül și soțul ei

Observatornews.ro "Mi-a scăpat cuţitul!" Ciobanul care și-a omorât prietenul în timpul sacrificării unui miel, la o stână din Dolj, a povestit filmul tragediei

Știrileprotv.ro Doi tineri care au plecat pe munte în colanți au fost găsiți de salvamontiști îmbrățișați. „Ne-au șocat„. Salvatorii tocmai se pregăteau să plece la slujba de Înviere

FANATIK.RO Ce se întâmplă dacă te speli pe cap zilnic. E o mare greșeală

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși