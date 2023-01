Ramona Bădescu a petrecut sărbătorile de iarnă în România, unde a mâncat din toate preparatele tradiționale. Nu s-a abținut de la nimic, iar kilogramele în plus au și apărut. Are 63 de kilograme acum, însă vrea să dea câteva jos.

Ea revine în Italia, unde are un program bine organizat și din punct de vedere alimentar, Mănâncă zilnic salate cu ridiche neagră, care nu se găsește acolo, ci pleacă cu rezerve din România. „Am fost în ţară şi s-a văzut asta la cântar. Acum am aproape 63 de kilograme. De la mama am moştenit glezna, picioarele, ochii şi sprâncenele, sunt ochi marca Bădescu din străbunici. Şi bunica mea şi străbunica mea aveau aceiaşi ochi şi aceleaşi sprâncene.

În perioada asta mănânc mult ananas, care este singurul fruct permis după mâncare şi ajută mult la digestie. Îmi plac foarte mult ridichiile, le mănânc între mese, ca să mă satur. Iar când am plecat acum din România în Italia, am plecat cu sacoşa plină de ridiche neagră, pentru că în Italia nu se găseşte”, a explicat vedeta.

Și a continuat: „Şi fac o salată de crudităţi foarte bună, cu ridiche neagră, ţelină, morcov, măr ionatan, cu un dressing cu avocado, iaurt, zeamă de lime, nuci, fără maioneză. Este foarte bună şi sănătoasă! Mi-am făcut pofta şi cu salată de boeuf în România, în care eu pun şi măr ionatan, pentru că e puţin dulceag şi îi dă o aromă aparte”, a mai adăugat Ramona Bădescu.

Ridichea neagră este bogată în potasiu, motiv pentru care îmbunătățește funcțiile normale ale sistemului nervos și muscular, menținând în același timp tensiunea arterială normală constantă.

Ea ameliorează tulburările digestive (balonare, constipație etc.) și ușurează digestia. Are proprietăți foarte interesante pentru epurarea ficatului. Stimulează activitatea bilei și astfel ajută la eliminarea diferitelor toxine și resturi care s-au acumulat din cauza digestiei. Este chiar recomandat persoanelor care suferă de insuficiență hepatică și persoanelor victime ale tulburărilor hepatice.

„Consum cât mai puțină carne, dar nu sunt vegetariană”

Într-un interviu pentru csid.ro, Ramona Bădescu a mai dezvăluit că are o alimentație corectă și încearcă, pe cât posibil, să evite alimentele dăunătoare pentru siluetă. „Consum cât mai puțină carne, dar nu sunt vegetariană. Mai mănânc paste de cereale integrale: camut, farro (35, 40 g) cu foarte multe zarzavaturi. Le pun în salate ori cu broccoli, cu varză de Bruxelles. Dimineața mănânc papaya ori apă călduță cu puțină drojdie.

Mai consum sfeclă roșie, varză roșie, mult pește și sushi. Peștele îmi place să fie cât mai crud, pentru că prin preparare termică își pierde calitățile și gustul. În plus, când ai un pește proaspăt este păcat să-l prăjești, să-i pui maioneză. Eu cred că suntem rezultatul a ceea ce mâncăm, așa dacă îi dăm corpului ce e mai bun, și el va fi sănătos și viguros”, a mai explicat Ramona.

În privința carierei sale, vedeta a mărturisit că se pregătește să revină în muzică. Va lansa curând o melodie. „Am început anul în forţă, cântând, lucrând. Eu am o superstiţie, să ţin ardeiul iute, roşu, în sutien, ca să îmi prindă bine tot anul. Am mâncat linte cu cotechino, un cârnat tradiţional italienesc, şi ca să nu se supere tradiţia românească am mâncat şi nişte sarmale cu mămăliguţă şi piftie.

Anul acesta am hotărât să mă reîntorc la meseria mea după ce am făcut-o pe cea de mamă. Fiul meu, Ignazio, este deja mare, a împlinit 3 ani în luna septembrie 2022, acum sunt liniştită şi mă pot ocupa din nou de cariera mea. Urmează să lansez o melodie compusă de Keo, un feat cu Nick Casciaro.”, a mai declarat Ramona Bădescu pentru click.ro.

Cine este iubitul Ramonei Bădescu

Ramona Bădescu și tatăl băiețelului ei, Fabio Cali, formează unul dintre cele mai discrete cupluri. Aflată în România, doar împreună cu Ignazio, vedeta a dezvăluit că în curând va face botezul fiului ei, dar și nunta cu iubitul sicilian. Fabio Cali, viitorul soț al Ramonei Bădescu, a trecut printr-o experiență extrem de traumatizantă cu aproape 15 ani în urmă, atunci când a fost arestat preventiv pentru acuzații de fraudă. Bancherul, care acum are 53 de ani, a fost acuzat alături de alte 18 persoane de tranzacții ilegale prin intermediul Banca Di Roma, în anul 2005.

Abia în 2013, iubitul Ramonei Bădescu a fost achitat de toate acuzațiile.

Despre Ramona Bădescu

Născută în 1968 în România, este licențiată în Economie și comerț și locuiește în Italia din 1990. Din 1996, după căsătoria cu un avocat roman, a devenit și cetățean italian.

Ea a candidat la alegerile municipale din 2008 de la Roma, dar nu a fost aleasă. A fost nominalizată de primarul Gianni Alemanno pentru postul de consilier pentru relațiile cu comunitatea românească, pentru a studia formele de integrare între cele două popoare. Misiunea se realizează gratuit. La 51 de ani a născut un băiețel. Ea descoperise că a rămas însărcinată pe cale naturală când era pe cale să încerce fertilizarea asistată.

