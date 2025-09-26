VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După divorțul de Cătălin Bordea, Livia a continuat relația cu Spike, însă bruneta nu a rămas împreună nici cu artistul, căci nu de mult s-a aflat că cei doi și-au spus „Adio”.

Comediantul Cătălin Bordea i-a urat public „La mulți ani” fostei sale soții. Totul s-a întâmplat în cadrul emisiunii prezentate de Dan Capatos, „Un show păcătos”.

Silviu: Ce zi e azi?

Dan Capatos: Nu știi ce zi e azi?

Cătălin Bordea: Ba da, ba da!

Dan Capatos: Nu tu, mă!

Nelu Cortea: Eu? Ce zi e azi?

Dan Capatos: E ziua Liviei.

Cătălin Bordea: La mulți ani, Livia!

Relația dintre Livia și Spike a fost extrem de mediatizată, mai ales pentru că rapperul era, până nu de mult, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Cătălin Bordea.

Iar dezvăluirile apărute în presă au venit la scurt timp după ce comediantul și soția sa puseseră capăt mariajului. Totuși, Bordea a ales să nu reacționeze public, ba chiar a continuat să-i plătească Liviei o parte dintre bunurile obținute în timpul căsniciei, inclusiv un autoturism.

„I-o lăsasem ei și plăteam eu ratele, ca un gest de bun-simț. Însă după ultimele știri mi-am luat mașina înapoi. Acum o conduc eu. Mașina e absolut fantastică”, spunea comediantul cu o doză de autoironie tipică stilului său.

