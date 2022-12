„Este vorba despre un teren care a aparţinut bunicilor mamei mele, şi mama mea a depus acte şi tot ce a trebuit ca să primească despăgubire, pentru că pe terenul acela s-a construit. Când a murit mama nici nu ştiam, nici nu eram la curent cu toate acestea.

Am luat toate actele şi am mers la o firmă de avocatură care se ocupă de retrocedări. După vreo 5 ani, în sfârşit s-a pronunţat şi asupra banilor şi tot, şi urmează să primesc banii”, a spus vedeta la Antena Stars, conform spynews.ro.

100.000 de euro urmează să primească cântăreața pentru proprietatea respectivă. „Ei se iau după nişte criterii şi mi-au calculat o sumă și mi-au spus avocaţii că nu e corect. Au recalculat, nu am primit banii pe casă, terenul avea şi o casă, dar una peste alta mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să iau şi atât şi e ok.

Orice ban pe care îl primeşti, chiar dacă e meritul tău e binevenit, nu cred că e cineva care spune că nu vrea 100 şi ceva de mii de euro. Sunt ok, m-aş fi bucurat dacă trăia mama şi vedea că, după atâţia ani, am reuşit să luăm ce era al ei, al nostru”, a mai spus artista, la Antena Stars.

Mama Danielei Gyorfi s-a stins din viață în 2013, răpusă de mai multe boli, printre care s-au numărat cancerul pulmonar și diabetul.

Viața Danielei Gyorfi înainte de celebritate

Daniela Györfi are 54 de ani și e una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere de la noi. Într-un interviu pentru fanatik.ro, cântăreața a povestit că e mulțumită și recunoscătoare pentru viața pe care o are acum. Întrebată despre trecutul ei, artista a făcut dezvăluiri neștiute până acum, a spus cât de mult a muncit și cât a suferit.

„Tot ce am este din munca mea, nu am primit nimic, nu mi-a dat nimeni nimic. Trebuie să fiu recunoscătoare și să nu uit de unde am plecat, tot ceea ce am apreciez”, a mărturisit Daniela Györfi, care acum are cariera pe care și-a dorit-o, familia mult visată, o afacere și o casă. Când vine vorba despre trecutul ei, despre începuturile sale, artista vorbește cu o oarecare tristețe despre momentele pe care le-a trăit.

„Dacă m-aș întâlni cu Daniela de când avea ea 13 ani, i-aș spune să stea liniștită și să aibă încredere, pentru că viața ei se va schimba radical. Când aveam eu 13 ani, mama mea s-a îmbolnăvit și eram vai de capul nostru și de zilele noastre. I-aș spune că ne iubește Dumnezeu și că toată sărăcia și neajunsurile vor dispărea. I-aș mai spune să aibă grijă la falșii prieteni. Pentru mine mama a fost singurul meu prieten”, a adăugat artista.

