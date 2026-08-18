Unde scad tarifele la hoteluri cu până la 30%

Turiștii care își doresc o escapadă de toamnă la un buget accesibil au opțiuni tentante în sudul Europei. În stațiuni precum Albufeira și Faro din regiunea portugheză Algarve, dar și în insulele grecești Mykonos și Kos, prețurile la hoteluri sunt cu până la 30% mai mici față de lunile de vârf. De asemenea, orașe de coastă precum Benidorm și Alicante din Spania, dar și metropola Istanbul devin mult mai convenabile în perioada septembrie-noiembrie.

Expertul turistic Melanie Fish de la Expedia subliniază că sejururile internaționale rezervate în luna noiembrie sunt, în medie, cu 10% mai ieftine decât în timpul verii, oferind cel mai bun raport calitate-preț pentru călătorii chibzuiți.

Destinațiile vedetă care înregistrează creșteri spectaculoase

Pe lângă scăderile de prețuri, datele Expedia relevă o schimbare importantă în preferințele călătorilor, care caută locuri mai puțin aglomerate și departe de turismul de masă. Șapte dintre primele zece destinații cu cea mai mare creștere a interesului pentru toamna anului 2026 se află în Europa.

Surpriza clasamentului este Marele Ducat de Luxemburg, o țară care a înregistrat o creștere uimitoare de 470% a căutărilor comparativ cu anul trecut. În Franța, orașele pitorești Strasbourg și Annecy au marcat avansuri de 170%, respectiv 165%, în timp ce stațiunea italiană Cortina d’Ampezzo a consemnat o creștere de 115%.

Toamna aceasta aduce în prim-plan și regiunea Balcanilor. Destinații precum Sarandë din Albania (+110%), Budva din Muntenegru (+85%) și Ljubljana din Slovenia (+80%) atrag un număr tot mai mare de turiști care își doresc să exploreze trasee mai puțin bătătorite.

Topul internațional al căutărilor este completat de destinații exotice precum insula Curaçao (+210%), San Juan din Puerto Rico (+160%) și Beijing (+150%).

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