Incidentul s-a produs în apropierea sărbătorii de Sfânta Maria, o perioadă aglomerată pentru aeroporturi din cauza numărului mare de călători. Potrivit publicației italiene Treviso Today, în dimineața respectivă, zborul Ryanair a intrat în overbooking, ceea ce a însemnat că numărul pasagerilor pregătiți să urce a depășit capacitatea avionului.

Soțul, deja la bord, a realizat că soția sa nu era printre cei îmbarcați și a început să protesteze. Scenele tensionate au escaladat când bărbatul a împiedicat urcarea celorlalți pasageri. Personalul companiei a cerut intervenția poliției de frontieră pentru a calma situația.

Doar odată cu sosirea agenților, acesta a acceptat să rămână la bord, în timp ce soția sa a fost reprogramată pe un zbor ulterior. Totuși, conflictul a cauzat o întârziere de peste o oră pentru avionul spre Paris Beauvais, ceea ce îl va costa pe turistul britanic o amendă de 3.000 de euro.

Joi după-amiază, zborurile care plecau și soseau la Canova au fost întârziate cu peste o oră din cauza incidentului, mai scrie publicația menționată.

