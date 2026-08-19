16 ani de procese

Din terenul deținut înainte de expropriere a reușit să recupereze, după 16 ani de procese, doar o suprafață de aproximativ 90 de metri pătrați. Acolo a construit un mic spațiu comercial care, în timp, a devenit principala sursă de venit a familiei sale. Acum, după aproape patru decenii în care statul nu a reușit să-i soluționeze dosarul de despăgubire, și această ultimă bucată de teren este vizată de o nouă expropriere.

Spațiu comercial al lui Ciprian Ulieru. Sursa foto: Libertatea

La sfârșitul lunii iulie a aflat din presă, nu de la vreo autoritate, că Primăria și Consiliul Local Câmpina intenționează să-l exproprieze din nou. De această dată, terenul pe care se află mica sa afacere este necesar pentru un proiect de parc. Cu alte cuvinte, omul care așteaptă de 37 de ani ca statul să-i plătească pentru imobilul pierdut în comunism ar putea rămâne fără singura bucată de teren pe care a reușit să o recupereze și fără afacerea construită acolo. „Pot să spun că toată viața mea a fost până acum un proces cu statul. Și de acum încolo, dacă apare situația aceasta cu noua expropriere, o să o iau de la capăt. Alți zeci de ani prin instanțe”, spune Ciprian.

Ciprian Ulieru. Sursa foto: Libertatea

„Aruncat la gunoi cu toată familia ta și cu toată munca ta”

Aceeași dramă o trăiește și vecinul său, Adrian Bordei. Durerea este cu atât mai mare cu cât în curtea casei vânate acum de autorități funcționează sediul firmei sale din care își asigură traiul întreaga familie, fiind singura sursă de venit.

Adrian Bordei. Sursa foto: Libertatea

Tot din întâmplare a aflat și Adrian că terenul pe care se află locuința în care trăiește alături de mama sa încă din anii 70 este vizat de Primăria Câmpina pentru realizarea aceluiași proiect de parc.

„Efectiv ești aruncat la gunoi, tu cu toată familia ta și cu toată munca ta. Și nimeni nu se interesează de soarta ta”, spune Adrian Bordei.

Casa și terenul lui Adrian Bordei sunt vizare de Primărie pentru realizarea unui parc. Sursa foto: Libertatea

Miza uriașă din spatele exproprierilor

Dincolo de pretextul amenajării unui spațiu verde în centrul orașului, adevărata miză a exproprierilor este un bloc-turn – probabil cea mai controversată construcție din Prahova. Este vorba despre o structură din beton armat autorizată încă din anii ’90, extinsă ilegal până la opt etaje și abandonată de aproape trei decenii.

Ridicată de o societate privată fără respectarea autorizațiilor de construire, structura din beton armat a ajuns la un regim de înălțime de P+8E, depășind grav prevederile legale și fiind subiectul unor litigii prelungite de demolare care nu s-au finalizat nici acum. De-a lungul anilor, ruina neasigurată a devenit o miză electorală constantă la alegerile locale, dar și un pericol public recunoscut.

Adevărata miză devine astfel evidentă: Primăria Câmpina încearcă fie să creeze cadrul legal pentru demolarea sau refacerea fațadelor ruinei, fie să-i crească substanțial valoarea de piață prin amenajarea unui parc în imediata sa apropiere. Iar prețul pentru valorificarea sau cosmetizarea acestui eșec imobiliar istoric este plătit de Ciprian Ulieru și Adrian Bordei – simpli cetățeni care au avut ghinionul ca locuințele și micile lor afaceri să se afle chiar în vecinătatea colosului din beton, terenurile lor de mici dimensiuni fiind acum expropriate pentru a completa suprafața proiectului.

Clădirea fără autorizație. Sursa foto: Libertatea

Zvonul care le-a distrus viața

Nici Ciprian și nici Adrian nu înțeleg de ce trebuie să fie ei cei sacrificați pentru un proiect născut din ilegalitățile unui dezvoltator privat, în condițiile în care Primăria s-ar putea limita, pentru amenajarea parcului, strict la amprenta structurii din beton și la terenul aferent acesteia, fără să le mai atingă casele și afacerile de o viață.

Șocul a fost cu atât mai mare pentru ei cu cât nicio autoritate nu i-a înștiințat oficial că sunt la un pas să rămână pe drumuri și fără sursele de venit din care își întrețin familiile.

„Am aflat mai mult ca un zvon, se pare că presa a aflat prima. Eu am aflat de la membrii familiei. Noi locuim cu mama. Mama are nevoie de noi și trebuie să-i fim aproape tot timpul. Situația este destul de urâtă pentru că avem acolo un business, și eu, și soția, și este singura noastră sursă de venit. Mama are nevoie de susținerea noastră și fizică și financiară. Acesta este motivul pentru care noi am rămas în jurul casei. Este o persoană cu dizabilități, este destul de bătrână, se descurcă foarte greu. Situația pentru noi este fără rezolvare. Efectiv ne întrerupe viața, pentru că nu ne putem despărți de mama. Dacă pe mama o aruncă la marginea orașului, noi cu businessul va trebui să ne ducem după ea. La marginea orașului nu ai nicio șansă, mai ales în situația complicată de acum”, a declarat, pentru ziarul Libertatea, Adrian Bordei.

Afacerea familiei Bordei. Sursa foto: Libertatea

Exproprierea, mai rea decât incendierea casei

Acesta susține că pentru el, exproprierea este mult mai gravă decât incendierea casei, în acest ultim caz, măcar poți rămâne cu terenul pe care ulterior să-ți reclădești casa. În schimb, expropriată fiind, pierzi absolut tot, peste noapte, fără nicio șansă reală să mai poți recupera ceva.

„Senzația este destul de urâtă. Pierzi absolut tot. Pe vremuri era o vorbă, că din punct de vedere material cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este să-ți ardă casa, dar nu e așa; dacă faci un calcul, cel mai rău lucru este să fii expropriat. Dacă îți arde casa, rămâi măcar cu terenul. Ai o speranță că poți munci să reclădești. Dar când ești expropriat nu rămâi cu nimic. Efectiv ești aruncat la gunoi, tu cu toată familia ta și cu toată munca ta. Și nimeni nu se interesează de soarta ta”, a adăugat Adrian.

„Mama nu știe nimic. N-ar suporta”

Bărbatul mărturisește că a făcut tot ce i-a stat în putință ca mama lui să nu afle că va rămâne fără casă, după ce ani întregi femeia s-a luptat cu regimul comunist și ulterior cu potentați ai vremurilor care au tot amenințat-o că-i vor lua terenul.

„Mamei nici nu i-am spus. Ea a trăit toată viața cu amenințarea că va fi expropriată de comuniști. După căderea comunismului, diverși oameni de afaceri tot încercau să cumpere, au amenințat-o, dar a reușit să o ducă cumva la capăt. Acum nu cred că suportă gândul acesta că va pierde tot. Eu aici m-am născut, aici am copilărit. Am stat lângă casă cu afacerea, special să fiu alături de mama, să putem să o îngrijim. Eu nu văd o soluție, pentru că ea nu se va putea descurca singură. Unicul univers al ei este în jurul casei. Ea nu se poate deplasa decât ținându-se de gard. Am adaptat cumva locuința să poată să își continue viața într-un mod decent. Nu văd ce soluție ar putea să găsească primăria să ne putem continua viața fără să ajungem la gunoi”, a adăugat Adrian.

Casa, sacrificată pentru trei băncuțe și un chioșc

Pentru Adrian Bordei, drama exproprierii devine cu atât mai greu de îndurat cu cât sacrificiul cerut familiei sale pare lipsit de orice miză publică reală: un parc de câteva sute de metri pătrați în care vor fi amplasate câteva băncuțe, un chioșc pentru răcoritoare și un soi de muzeu în aer liber, denumit în actele oficiale ale primăriei: „Grădina Timpului”.

„Aici e amărăciunea și mai mare. Dacă ne-ar fi expropriat pentru un proiect deosebit, o școală, un spital, care înseamnă ceva pentru comunitate, ai fi zis că munca ta nu a fost în zadar. Ok, ai fost expropriat pentru ceva important pentru comunitate, însemni ceva. Dar când ești expropriat pentru două băncuțe și un chioșc de sucuri, care nu știu al cui va fi, amărăciunea este și mai mare. Efectiv ești aruncat la gunoi pentru nimic aproape, pentru nimic. Acesta nu poate fi numit parc, pentru că, după expropriere, va fi eliberat un teren de câteva sute de metri. Ce parc va fi în câteva sute de metri, în care trebuie să încapă și un chioșc pentru sucuri răcoritoare, de parcă nu mai există în Câmpina un loc de unde să cumperi sucuri. De ce să distrugem ceva care produce taxe și impozite și să punem în loc un proiect care va fi o povară pe bugetul primăriei. Băncuțele acelea nu vor produce niciodată taxe și impozite, iar chioșculețul acela de sucuri nu va cântări niciodată cât munca și viața unor familii”, acuză Adrian.

Un parc și câteva băncuțe vor lua locul casei și afacerilor de o viață ale celor două familii. Sursa foto: Libertatea

Turnul înclinat, construit parțial pe terenul casei părintești

Dacă pentru Adrian Bordei amenințarea exproprierii este un șoc, pentru vecinul său, Ciprian Ulieru, situația de față reprezintă o reluare dureroasă a unui coșmar cu care se luptă de o viață. El trăiește cu experiența primei exproprieri, din 1989, un proces în urma căruia nici până astăzi, după 37 de ani, nu a încasat despăgubirile cuvenite de la ANRP. Ironia face ca tocmai colosul din beton din cauza căruia este acum vizat de o nouă expropriere să fi fost ridicat parțial pe terenul pe care se afla, cândva, casa părinților săi.

„Inițial am fost expropriat în 1989. După 16 ani de acțiuni în instanță și sesizări, am reușit să revendic doar o mică porțiune din terenul pe care îl aveam, aproximativ 90 de metri pătrați. Doar această porțiune de teren rămăsese liberă în urma construcției acestui turn. Am reușit să construiesc un spațiu comercial, pentru că nu am mai putut edifica o locuință, terenul fiind mult prea mic, nu mai aveam spațiul necesar pentru o casă de locuit. Dosarul pentru despăgubiri pentru prima expropriere încă se află în lucru la ANRP. Eu, timp de 37 de ani, nu am luat niciun fel de ban pentru vechea expropriere. Mai nou, primăria a hotărât să facă aici un parc și să fiu din nou expropriat, fapt pe care l-am aflat din presă. Nimeni de la primărie nu ne-a înștiințat. Nu am reușit să adun prea multe informații cu ce urmează, doar că voi fi expropriat și cam atât”, a declarat, pentru Libertatea, Ciprian.

Adrian Bordei și Ciprian Ulieru. Sursa foto: Libertatea

Nu a fost despăgubit niciodată

În ziua în care a aflat întâmplător că urmează să rămână fără afacere, Ciprian Ulieru a început să ceară ajutor autorităților județene, în speranța că va putea opri cumva avântul nesăbuit al Primăriei Câmpina.

„Am făcut și eu câteva sesizări la Primărie, la Consiliul Județean, la Prefectură. Am fost și în audiență, dar mi s-a spus că sunt slabe speranțe să am succes, deoarece, dacă consilierii votează pentru edificarea acestui parc pe terenul meu, nu prea am șanse, poate doar în instanță să fac vreo plângere împotriva acestui proiect de hotărâre. Turnul a fost construit după Revoluție. Proprietarul a concesionat un teren de la primărie și a început construcția. Această clădire este construită parțial și pe o parte din terenul pe care se afla până în anii ’90 casa mea și pentru care nu am fost despăgubit niciodată. Pot să spun că toată viața mea a fost până acum un proces cu statul. Și de acum încolo, dacă apare situația aceasta cu noua expropriere, o să o iau de la capăt. O să stau numai prin instanțe să recuperez un prejudiciu creat de primărie”, explică Ulieru.

Primăria Câmpina. Sursa foto: Libertatea

Soluții, doar în instanță

Acesta susține că, legal, odată ce Hotărârea de Consiliu Local care vizează exproprierea în vederea amenajării unui parc a fost votată, nu mai rămâne decât calea instanțelor de judecată și a proceselor lungi și costisitoare, care se întind ani în șir.

„Conform legii sunt soluții: te duci în instanță și soliciți o justă plată pentru ce ești expropriat, dar, după cum sunt pățit la prima expropriere, durează zeci de ani. Poate nepoții mei să ia banii, probabil. Oricum, calculul se face după grila notarială, deci va fi o sumă foarte mică pe care va trebui să o contest în instanță. Aici eu am câteva contracte de închiriere pe care va trebui să le reziliez, dacă a apărut această situație. Exproprierea va crea un prejudiciu foarte mare pentru mine și familia mea, pentru că este o sursă importantă de venit pentru noi”, explică Ciprian Ulieru.

Adrian Bordei și Ciprian Ulieru se tem că își vor pierde din nou munca de o viață. Sursa foto: Libertatea

Proiectul primăriei

Proiectul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Câmpina nr. 82 din 30 iulie 2026, studiat de Libertatea, își propune crearea unui spațiu cultural și recreativ denumit „Grădina Timpului: Grigorescu-Hasdeu”.

Potrivit documentației oficiale, obiectivul principal este realizarea unui parc modern ce va include, pe o suprafață de 1.800 de metri pătrați, un muzeu imersiv dotat cu spații multimedia, proiecții la 360 de grade, holograme și instalații interactive dedicate pictorului Nicolae Grigorescu și scriitoarei Iulia Hasdeu.

Alături de aceste componente tehnologice, zona urmează să cuprindă alei pavate, foișoare, spații de lectură în aer liber, un loc de joacă tematic, o scenă pentru evenimente, un centru de informare turistică și un chioșc de răcoritoare.

Documentul aflat la faza de studiu de fezabilitate invocă prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și vizează o suprafață totală cercetată de 1.824 de metri pătrați. Procedura de expropriere afectează direct proprietăți private aparținând mai multor persoane fizice și juridice, printre care spațiul comercial de 95 de metri pătrați al lui Ciprian Ulieru și terenul de 273 de metri pătrați pe care se află locuința familiei Bordei. Tot în această suprafața studiată este inclus și terenul de 550 de metri pătrați pe care se înalță structura nefinalizată a blocului-turn.

Aberații administrative pe cârca unor oameni nevinovați

În vara acestui an, administrația locală tocmai a aprobat desființarea vechiului Centru de Informare Turistică din Câmpina, disponibilizând personalul angajat acolo. Acum, primăria plănuiește să edifice un nou centru de informare turistică în cadrul „Grădinii Timpului”, o structură ce urmează să fie ridicată exact pe terenurile ce vor fi luate cu forța de la familiile Ulieru și Bordei.

Doar „un concept”

În ciuda consecințelor devastatoare pentru cele două familii, primăria pare că se joacă cu viețile oamenilor să vadă „ce-o ieși”. Din declarațiile reprezentanților administrației locale, procedura prin care aceștia riscă să rămână fără case și afaceri este tratată ca un simplu experiment pe hârtie, fără vreun strop de empatie.

„Este doar un concept”, spune Adina Gârbăcică, administratorul public al orașului, minimalizând impactul deciziei și argumentând că aprobarea din Consiliul Local este o simplă intenție, iar exproprierile sunt doar niște variabile „x, y, z” dintr-un calcul ce urmează să fie testat prin scenarii ipotetice.

„Este doar o temă de proiectare, urmează realizarea unui studiu de fezabilitate, iar acel SF va stabili exact culoarul de expropriere, valoarea investiției. Deci, la acest moment, am făcut un concept pe o zonă unde vrem să realizăm un obiectiv de investiții de interes local, respectiv un parc, cu muzeu imersiv, cu mai multe… Vorbim de suma aceea pe care am identificat-o în buget.

Este suma care va rezulta după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin studiul de fezabilitate ca și despăgubiri. Studiul acesta de fezabilitate va spune așa: facem pe mai multe variante, în primul rând. Și zice: pentru parcul ăsta aveți nevoie de zona asta, trebuie să-l expropriem pe x, pe y, pe z.

În studiu vor fi și evaluate imobilele ce trebuiesc expropriate. Expertizele vor fi obligatoriu făcute de un evaluator ANEVAR. Desigur, scopul nostru principal este să scăpăm de acea construcție, care pe lângă faptul că e urâtă, în timp o să devină și o problemă de siguranță, pentru că noi avem în instanță un proces cu firma Erin și acolo s-a făcut o expertiză în care expertul spune clar că acea construcție, fiind neacoperită au există în 30 de ani riscuri de infiltrații și în timp poate fi o problemă de siguranță”, a declarat, pentru Libertatea, Adina Gârbăcică, administratorul public al municipiului Câmpina.

Adina Gârbăcică, administratorul public al municipiului Câmpina. Sursa foto: Libertatea

Parcul pentru care sunt sacrificate casele oamenilor va fi „o mașinărie d-aia”

Întrebată cât de oportună este înființarea unui nou centru turistic în condițiile în care primăria tocmai ce a desființat unul, administratorul public Adina Gârbăcică susține că, de această dată, conceptul va fi unul diferit, modernizat, „ca o mașinărie care poate să ofere informații”.

„Nu e același fel de centru de informare turistică cum a fost acela. Această informare turistică, fiind acolo un muzeu, se poate face și prin alte metode. Cum să spun? Cum sunt prin străinătate. O mașinărie d-aia care poate să ofere aceste informații despre Câmpina. Ați văzut, cu harta localității”.

Cu privire la perioada de incertitudine în care sunt lăsate cele două familii și la data la care acestea vor afla definitiv dacă își pierd sau nu proprietățile, conducerea primăriei pasează din nou responsabilitatea pe seama procedurilor.

„După aprobarea studiului de fezabilitate. Deocamdată nici nu a fost achiziționat acest studiu. Probabil acesta a fost și motivul pentru care nu au fost anunțați (n.r. – persoanele aflate pe lista de expropriere), pentru că nu se știe la momentul acesta nimic. Nu suntem nici măcar în procedură de achiziție a acestui studiu. Va fi prin SEAP, cu trei oferte”, spune Gârbăcică.

Studiu de fezabilitate de 230.000 de lei

Totodată, întrebată cum poate fi realizat un studiu de fezabilitate pe un teren și o structură care fac obiectul unui proces aflat încă pe rolul instanțelor, răspunsul a fost la fel de evaziv. „Cu proprietarul clădirii suntem încă în proces. Nu s-a finalizat. Asta vor stabili juriștii, eu nu știu să vă spun”.

Potrivit unor surse din administrație, aproximativ 90% din suma de 4 milioane de lei alocată în buget pentru exproprieri este destinată de fapt proprietarului turnului abandonat, în timp ce restul banilor ar urma să fie împărțit între cele două familii rămase fără case și afaceri.

În ciuda asigurărilor date de reprezentanții primăriei că proiectul se află la stadiul de simplu „concept” sau „temă de proiect” și că încă nu se cunoaște cu exactitate cine va fi expropriat, documentele financiare ale administrației locale contrazic această prudență afișată nonșalant.

Potrivit datelor studiate de Libertatea, Primăria Câmpina a bugetat deja banii necesari în planurile financiare. Suma alocată pentru exproprierile destinate realizării „Grădinii Timpului” este de 4 milioane de lei, la care se adaugă un cost de 230.000 de lei prevăzut separat pentru realizarea studiului de fezabilitate și a documentațiilor tehnice. „Cu alte cuvinte cine a greșit și a construit ilegal este premiat cu sute de mii de euro, iar noi, nevinovați, vom fi alungați la marginea societății. Probabil că orașul Câmpina a luat-o pe o direcție în care trebuie să optimizăm viața pentru cei cu bani și să încercăm să nu-i mai vedem pe bătrânii care arată rău, care au dizabilități, pe oamenii care sunt mai săraci, să-i ducem mai la marginea orașului. Asta se vede din păcate”, este concluzia lui Adrian Bordei.

Primăria Câmpina a bugetat deja banii necesari în planurile financiare. Sursa foto: Libertatea

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