„Nu prea pentru că mă recunosc mai greu, sunt o figură mai banală, nu ca Irina, Maria Ciobanu, Sofia sau alte soliste pe care lumea le recunoaște imediat. Când vorbesc, atunci mă cunosc sau când sunt în costumul național.

Pe de-o parte este bine, pe de-o parte nu. Este bine pentru că pot să mă duc oriunde, nu mă urmărește nimeni, pot să fac ce vreau. Dar sunt mândră când mă recunoaște cineva și vor să facă poze. Asta este extraordinar de bine!”, a explicat cântăreața de muzică populară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În același interviu, artista a vorbit despre dragostea ei pentru costumul popular românesc. Nu are multe, dar le prețuiește pe cele pe care le deține. „Nu am așa multe, eu fac parte dintr-o zonă a Galațiului care este la interferență cu Tulcea și cu Brăila, cu Muntenia. Mi-am căutat să am costumul din zona de Sud a Moldovei. Nu am așa de multe costume. Dar cele pe care le am, le folosesc de fiecare dată în fața publicului!”.

Recomandări De ce refuză judecătorii liberarea condiționată a lui Cristian Cioacă, fostul polițist condamnat pentru uciderea Elodiei. Închis de 10 ani, Cioacă nu a recunoscut nimic și nu a plătit un leu

Ce pensie are Mioara Velicu, după 60 de ani de cântat

Mioara Velicu este din 1963 solistă de muzică populară. Una dintre cele mai apreciate și mai longevive cântărețe de folclor din țară, care a cochetat și cu diverși alți artiști pentru proiecte de muzică ușoară și de petrecere. Acum ceva vreme, moldoveanca a fost invitata podcast-ului lui Damian Drăghici, a cântat alături de acesta, a povestit despre viața și cariera ei, amintiri și planuri.

Nu este supărată că n-a primit și ea o medalie de merit, precum alți colegi de breaslă, a dezvăluit ce pensie are și ce-o motivează după șase decenii de muzică. „Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest har minunat. Am avut norocul să fiu lângă soliști de marcă, am învățat de la ei, țin steagul sus cu muzică de calitate. Eu cânt de pe la 3-4 ani.

Mama mă punea să cânt când venea moașa pe la noi, deși eu voiam să merg la joacă. Până când a început să-mi placă să cânt, după clasa a V-a. N-am studii, eu sunt de pe prispa casei, e ceva nativ la mine. Eu nu știu tonalitățile nici acum.

Eu cânt live și acum. La petrecerile private sau la spectacol doar live cânt. Nu pot să pun CD, apoi să dau din gură, nu pot să transmit ceea ce simt astfel”, a mărturisit Mioara Velicu.

Recomandări EXISTĂ ȘI VEȘTI BUNE. Care sunt domeniile universitare și facultățile unde școala românească stă mai bine – Shanghai Ranking

Cu toate că a lucrat în ansamblul „Ciocârlia”, ce ține de Ministerul de Interne, și a fost soția lui Nicolae Martinescu, fost campion olimpic, fost angajat al CS Dinamo, club ce ținea, de asemenea, de minister, cântăreața de muzică populară s-a amuzat asupra unui detaliu: „Acum, am pensie 4.000 de lei. Și-mi ajung. În pandemie nu mi-a fost greu, am luat din bancă să-mi întrețin casa și să plătesc datoriile la stat. Întotdeauna, mi-a fost frică de Poliție, de stat, ca să plătesc datoriile la stat, n-am vrut niciodată să am probleme. Spre nenorocirea noastră, ne-am înrăit în pandemie, în loc să fim mai buni”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce s-a ales de Radu Coșarcă, la 20 de ani de când a PLECAT de la Antena 1. Ce face acum

Viva.ro Ioana Tufaru, în lacrimi la mormântul mamei sale, Anda Călugăreanu! Gestul neașteptat pe care l-a făcut la cimitir

AVANTAJE.RO Alexandra Dinu și Bobby Păunescu, din nou împreună. Unde își petrec vacanța

FANATIK.RO Cabana de lux pe care Nicolae Ceaușescu o adora de care s-a ales praful. Dintr-o superbă pensiune, a ajuns părăsită și în paragină

Știrileprotv.ro Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale

Observatornews.ro Cine este şoferul care a omorât doi tineri la ieşirea din 2 Mai. Consumase cocaină, amfetamină și metamfetamină

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro 'Am văzut suferința în toate formele ei'. Instanța a decis ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu