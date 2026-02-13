Ce poreclă avea Elena Gheorghe pe vremea când se lupta cu kilogramele în plus. „Am suferit mult”

Elena a dezvăluit că în trecut i se spunea „Gigica” și a suferit mult atunci când era strigată pe acest apelativ.

„Am suferit mult din cauza asta! O lungă perioadă am fost urmărită de obsesia kilogramelor în plus, chiar și după ce am slăbit și deja ajunsesem la forma ideală. Rămâi cu niște pitici pe creier cu care trebuie să te lupți toată viața dacă nu rezolvi problema la timp. Totul pleacă din copilărie. Spune-mi ce copilărie ai avut ca să-ți spun ce viață de adult duci!

Dacă structura unei case este bună, solidă, ea va rezista în timp la toate condițiile meteorologice, cam așa e și cu omul. Dacă are parte de o copilărie liniștită, unde simte că este iubit, va deveni un adult echilibrat și va face cam ce a văzut acasă. Dacă nu ai parte de o copilărie fericită, cred că de acolo trebuie să începi rezolvarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Anul acesta am cam abuzat de ciocolată. Am avut mult de muncă, iar în perioadele stresante am recurs la ciocolată sau la ceva dulce. Dar sunt corectă cu mine și nu o las să se depună. (zâmbește) Fug repede la sală sau alerg în parc. Îmi place să-mi fac poftele și chiar mi le fac, dar nu exagerez, pentru că știu că, dacă trec de limită, mi-e foarte greu să dau jos”, a declarat Elena Gheorghe pentru revista VIVA!

În prezent, Elena are o siluetă impecabilă și face eforturi pentru a se menține într-o formă de invidiat.

„Înainte de masă, beau un pahar mare de apă plată, iar meniul meu este destul de curat. (zâmbește) Mănânc multe fructe și legume, pește, carne slabă, salate și ciorbeeee. Ador ciorbele. (zâmbește) Merg la sală cam de două ori pe săptămână și alerg în parc ori de câte ori pot, pentru că mă relaxează și mă face să mă simt bine atât fizic, dar mai ales psihic, e ca o terapie pentru mine”, a mai spus artista pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE