La emisiunea „Vulturii de noapte”, difuzată de postul de televiziune Kanal D, Teo Trandafir scoate la iveală amănunte necunoscute despre ea.

Prezentatoarea TV a dezvăluit ce specializare a avut după terminarea liceului.

„Am absolvit Liceul Nicolae Bălcescu în anul 1986, pe vremea când dinozaurii încă erau în schimbare. Pe diploma mea scrie „lăcătuș mecanic”.

Am făcut armata, am facut PTAP – Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei, însă nu am apărat nimic, niciodată. Am făcut armata, termen redus, 9 luni, în comuna Roșu. Sunt sublocotenent în rezervă”, a mărturisit Teo Trandafir, potrivit wowbiz.ro.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane din România. Vedeta a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de succes la public. Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este mama unei fete adoptate, Maia. Vedeta a fost căsătorită de două ori.

