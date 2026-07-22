Ce pretenții are Irinel Columbeanu la azil: „Duce dorul vremurilor când avea bani”. Ce îi cere patronului

Irinel Columbeanu stă de aproape trei ani la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde beneficiază de mesele pregătite zilnic pentru rezidenți. Cu toate acestea, fostul om de afaceri încă duce dorul preparatelor pe care le comanda în perioada în care avea o avere de milioane de euro. Patronul azilului, Ion Cassian, a dezvăluit ce îi cere cel mai des și cine îl mai sprijină financiar.

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Irinel Columbeanu încă duce dorul preparatelor din restaurante

După aproape trei ani petrecuți la căminul de bătrâni din Ghermănești, Irinel Columbeanu s-a adaptat vieții de acolo, însă încă își amintește de perioada în care obișnuia să ia masa în restaurante. Ion Cassian, directorul căminului, a declarat pentru Click! că fostul om de afaceri apreciază mesele servite la azil, însă, din când în când, îl roagă să îi cumpere preparatele pe care le preferă.

„La noi, la cămin, are mese îmbelșugate, cu ciorbițe, tocănițe, fripturi, desert, dar el încă duce dorul vremurilor când avea bani și ieșea la restaurant, ca să se ospăteze.

Când vin la București, cu treabă, mă roagă să îi cumpăr tot felul de bunătăți scumpe, inclusiv mâncare asiatică, preferata lui. Noi, la azil, nu gătim așa ceva. Îi cumpăr, din banii mei, nu este o problemă, văd cât de mult se bucură când primește pachetul”, a declarat Ion Cassian.

Pensia nu îi acoperă cheltuielile de la cămin

Potrivit directorului căminului, situația financiară a lui Irinel Columbeanu rămâne una dificilă. Fostul om de afaceri încasează o pensie de aproximativ 2.000 de lei, însă o parte din sumă este reținută pentru achitarea unor datorii mai vechi către bănci.

În același timp, costul cazării la cămin depășește 4.500 de lei pe lună. „Irinel are o pensie de vreo 2.000 de lei, din care băncile încă îi opresc rate, pentru datoriile lui mai vechi. La noi, prețul cazării este de peste 4.500 de lei, așa că nu poate acoperi lunar întreaga sumă, deci mai are ceva restanțe și aici. Irinuca, fata lui, l-a mai ajutat cu bani, anul trecut, când a venit din America, însă ea e studentă, încă nu are un salariu.”

Cine îl mai ajută pe fostul om de afaceri

Ion Cassian a mai spus că Irinel Columbeanu primește sprijin și din partea unor persoane apropiate. Printre cei care îl vizitează se numără membrii bisericii unde fostul om de afaceri a fost botezat anul trecut.

„Îl mai vizitează frații lui de la biserica unde a primit botezul, anul trecut. Ei i-au mai dat niște bani și i-au mai adus pachete. Ar putea ca cei care îl caută, din televiziuni, pentru interviuri, să-l mai susțină financiar, este într-o situație grea. Când era milionar nu era cazul, dar acum ar putea ca televiziunile să îi mai dea niște bani, cât de puțin acolo, căci are o pensie mică”, a mai declarat Ion Cassian.

Irinel Columbeanu și-a făcut un prieten la azil

Directorul căminului a povestit că, în ultima perioadă, Irinel Columbeanu a devenit mai sociabil și și-a făcut un prieten printre ceilalți rezidenți. Cei doi petrec timp împreună și discută frecvent în grădina căminului.

„La început, când a venit la noi, Irinel era trist, nu prea interacționa cu cei de aici. Dar, în ultima vreme, văd că a legat o frumoasă prietenie cu un alt pensionar, un om foarte deștept și citit. Au ce povesti, ies adesea în grădină și dezbat pe diverse teme. De când îl cunoaște pe acest domn, Irinel este mai sociabil, mai vesel.”

Cum se simte în prezent fostul milionar de la Izvorani

Ion Cassian a vorbit și despre starea de sănătate a fostului om de afaceri, care în trecut a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale. Directorul căminului spune că, în ciuda problemelor medicale și a schimbărilor prin care a trecut în ultimii ani, Irinel Columbeanu este într-o stare bună.

„Irinel a trecut prin 3 AVC-uri, urmare a necazurilor financiare. Nu e ușor să pierzi o avere de milioane de euro, plus vila din Izvorani, și să te muți la un cămin de bătrâni. Acum pare că s-a mai obișnuit cu ideea că nu are bani. Starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical”, a mai spus Ion Cassian pentru sursa mai sus-menționată.

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