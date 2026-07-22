Ce pretenții are Irinel Columbeanu la azil: „Duce dorul vremurilor când avea bani”. Ce îi cere patronului

Irinel Columbeanu stă de aproape trei ani la căminul de bătrâni din Ghermănești, unde beneficiază de mesele pregătite zilnic pentru rezidenți. Cu toate acestea, fostul om de afaceri încă duce dorul preparatelor pe care le comanda în perioada în care avea o avere de milioane de euro. Patronul azilului, Ion Cassian, a dezvăluit ce îi cere cel mai des și cine îl mai sprijină financiar.

Irinel ColumbeanuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Irinel Columbeanu încă duce dorul preparatelor din restaurante

După aproape trei ani petrecuți la căminul de bătrâni din Ghermănești, Irinel Columbeanu s-a adaptat vieții de acolo, însă încă își amintește de perioada în care obișnuia să ia masa în restaurante. Ion Cassian, directorul căminului, a declarat pentru Click! că fostul om de afaceri apreciază mesele servite la azil, însă, din când în când, îl roagă să îi cumpere preparatele pe care le preferă.

„La noi, la cămin, are mese îmbelșugate, cu ciorbițe, tocănițe, fripturi, desert, dar el încă duce dorul vremurilor când avea bani și ieșea la restaurant, ca să se ospăteze.

Când vin la București, cu treabă, mă roagă să îi cumpăr tot felul de bunătăți scumpe, inclusiv mâncare asiatică, preferata lui. Noi, la azil, nu gătim așa ceva. Îi cumpăr, din banii mei, nu este o problemă, văd cât de mult se bucură când primește pachetul”, a declarat Ion Cassian.

Pensia nu îi acoperă cheltuielile de la cămin

Potrivit directorului căminului, situația financiară a lui Irinel Columbeanu rămâne una dificilă. Fostul om de afaceri încasează o pensie de aproximativ 2.000 de lei, însă o parte din sumă este reținută pentru achitarea unor datorii mai vechi către bănci.

În același timp, costul cazării la cămin depășește 4.500 de lei pe lună. „Irinel are o pensie de vreo 2.000 de lei, din care băncile încă îi opresc rate, pentru datoriile lui mai vechi. La noi, prețul cazării este de peste 4.500 de lei, așa că nu poate acoperi lunar întreaga sumă, deci mai are ceva restanțe și aici. Irinuca, fata lui, l-a mai ajutat cu bani, anul trecut, când a venit din America, însă ea e studentă, încă nu are un salariu.”

Cine îl mai ajută pe fostul om de afaceri

Ion Cassian a mai spus că Irinel Columbeanu primește sprijin și din partea unor persoane apropiate. Printre cei care îl vizitează se numără membrii bisericii unde fostul om de afaceri a fost botezat anul trecut.

„Îl mai vizitează frații lui de la biserica unde a primit botezul, anul trecut. Ei i-au mai dat niște bani și i-au mai adus pachete. Ar putea ca cei care îl caută, din televiziuni, pentru interviuri, să-l mai susțină financiar, este într-o situație grea. Când era milionar nu era cazul, dar acum ar putea ca televiziunile să îi mai dea niște bani, cât de puțin acolo, căci are o pensie mică”, a mai declarat Ion Cassian.

Irinel Columbeanu și-a făcut un prieten la azil

Directorul căminului a povestit că, în ultima perioadă, Irinel Columbeanu a devenit mai sociabil și și-a făcut un prieten printre ceilalți rezidenți. Cei doi petrec timp împreună și discută frecvent în grădina căminului.

„La început, când a venit la noi, Irinel era trist, nu prea interacționa cu cei de aici. Dar, în ultima vreme, văd că a legat o frumoasă prietenie cu un alt pensionar, un om foarte deștept și citit. Au ce povesti, ies adesea în grădină și dezbat pe diverse teme. De când îl cunoaște pe acest domn, Irinel este mai sociabil, mai vesel.”

Cum se simte în prezent fostul milionar de la Izvorani

Ion Cassian a vorbit și despre starea de sănătate a fostului om de afaceri, care în trecut a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale. Directorul căminului spune că, în ciuda problemelor medicale și a schimbărilor prin care a trecut în ultimii ani, Irinel Columbeanu este într-o stare bună.

„Irinel a trecut prin 3 AVC-uri, urmare a necazurilor financiare. Nu e ușor să pierzi o avere de milioane de euro, plus vila din Izvorani, și să te muți la un cămin de bătrâni. Acum pare că s-a mai obișnuit cu ideea că nu are bani. Starea lui de sănătate este bună, dat fiind istoricul medical”, a mai spus Ion Cassian pentru sursa mai sus-menționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Proiectul de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament spune că declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete. Reacția ministrului interimar al Justiției
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Politică 21 iul.
Sorin Grindeanu spune că PSD nu va da „pe mâna inculpatului Ciprian Ciucu” autorizațiile de construire din București
Parteneri
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul.ro
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
Fanatik.ro
Nadia Comăneci a numit trei sportivi puternici din România. Pe cine vede Zeița de la Montreal drept un exemplu notabil
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

„Poftiți pe la noi – Poftiți”, 22 iulie 2026. Prin ce a trecut Valentin Sanfira în timpul filmărilor, alături de fosta soție, Codruța Filip
Stiri Mondene 16:30
„Poftiți pe la noi – Poftiți”, 22 iulie 2026. Prin ce a trecut Valentin Sanfira în timpul filmărilor, alături de fosta soție, Codruța Filip
Ce pretenții are Irinel Columbeanu la azil: „Duce dorul vremurilor când avea bani”. Ce îi cere patronului
Stiri Mondene 16:20
Ce pretenții are Irinel Columbeanu la azil: „Duce dorul vremurilor când avea bani”. Ce îi cere patronului
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
ObservatorNews.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.ro
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Mediafax.ro
Destinația care își PLĂTEȘTE rezidenții să aducă turiști. Bonusurile depășesc 700 de EURO
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Redactia.ro
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Marcel Ciolacu, surprins la un hotel de 800 € pe noapte în Italia, alături de fostul lider PSD Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internațional: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”
Politică 14:40
Marcel Ciolacu, surprins la un hotel de 800 € pe noapte în Italia, alături de fostul lider PSD Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internațional: „Ce fac eu personal nu privește pe nimeni”
Parlamentarii își întrerup vacanța pentru o sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026
Politică 13:44
Parlamentarii își întrerup vacanța pentru o sesiune extraordinară între 27 și 31 iulie 2026
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Fanatik.ro
Care e secretul succesului Universității Craiova. Ce face Mihai Rotaru la echipă nu mai reușește să facă niciun alt patron din fotbalul românesc
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat