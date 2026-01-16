Invitată la emisiunea „Dincolo de copertă”, Alina Crișan a acceptat imediat să ia parte la inițiativa noastră, în parteneriat cu fundația Ringier, de a dona cărți către școlile și bibliotecile din mediile defavorizate. Deși a adus cartea ei preferată, ne-a declarat că îi pare rău că nu a adus cărticele interactive pe care le-a creat pentru copilași. „Eu am și un proiect destinat copilașilor până în 6 ani. Sunt niște cărticele interactive și educaționale pentru copii. Și audiobook-uri. Eu sunt vocea. Fiecare cărticică are undeva la 12 cântecele pentru copii și eu sunt vocea din acele cărticele”, a povestit Alina Crișan la „Dincolo de copertă”, completând că are acest proiect de câțiva ani și că deja a înregistrat șase astfel de cărticele. „Am acest proiect de câțiva ani. Acum cred că avem cinci sau șase cărticele. S-a lansat de curând și cartea pentru Sărbători, cu colinde, și este tare frumoasă. Îmi place de mor. Am și un talent în a vorbi ca un copilaș. E un dar și un har pe care îl am de mică și să știi că nu l-am luat niciodată ca pe un talent”, a completat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Artista are un talent deosebit, de a-și modifica vocea astfel încât să se asemene cu a unui copilaș, lucru care nu a crezut că îi va fi de folos. Până de curând. „Tot timpul mă jucam și le spuneam prietenilor, uite știți că eu pot să vorbesc ca un bebeluș sau pot să fac și le imitam reclamele alea vechi cu copii și da, era de amuzament. Și la un moment dat, acum un an de zile, doi, chiar mi-a spus o prietenă, dar de ce nu faci ceva în sensul ăsta, pentru că ți se potrivește? Și am zis, da, chiar, uite, cântecele pentru copii am făcut și mi-ar plăcea tare mult să fac, dar să fie proiectul meu. Adică cu povestioare scrise de mine, cu cântecele scrise de mine. Toate să fie educaționale, adică să fie cu niște învățăminte”, ne-a mai spus artista.

Alina Crișan vrea să lanseze audiobook-uri pentru copii

În momentul de față toată atenția ei se îndreaptă către proiectul ei solo. Vrea să scoată cât mai multe piese, de ce nu în curând și un album, însă, în paralel, scrie și povești pentru copii. Povești pe care ar vrea să le înregistreze sub forma unor cărticele digitale. „Încă nu am timp. Mie mi-ar plăcea să fie proiectul meu, să scot la un moment dat chiar o carte, un audiobook. Și încă nu am timp, acum trebuie să mă concentrez pe proiectele mele cu muzica. Dar mi-ar plăcea pe viitor. Scriu poveștile pentru copii, da. Am deja vreo patru. Și personajul principal este Mimi. Pe mama mea o cheamă Mihaela și când era mică i se spunea Mimi și desenul ei preferat era cu Mimi. Dacă știți voi desenele cu Mimi alea de de mult. Era o fetiță Mimi. Și de acolo mi-a venit ideea și mi-a plăcut tare mult. Și pe prietena mea cea mai bună din Cluj o cheamă tot Mimi. Și așa că, da, am fost inspirată. Numele a fost inspirat ca Șoricica, care e un personaj tare drăguț, pe care tot eu l-am creat. Și sunt povești de zi cu zi, boacăne pe care le face Mimi învățămintele, până la urmă la final, pentru că are de învățat din fiecare boacănă pe care o face. Și da, le scriu și îmi place foarte mult. Am descoperit că îmi place la fiecare povestioară. Am un cântecel, tot așa, scris de bine, compus de mine, versuri, muzică”, a povestit Alina Crișan la „Dincolo de copertă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE