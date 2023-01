Până a ajuns cu adevărat să-l cunoască pe Marius Manole, Carmen Tănase nu a avut o relație bună cu acesta. „Am o primă părere despre oameni, dar am luat țeapă de multe ori. Am o intuiție, de aia sunt și iubitoare de animale. Totuși, sunt om, adică mult inferioară regnului animal. În general, am rămas excepțională cu persoane cu care nu m-am putut suporta la început.

Am discutat chiar acum de curând cu Marius Manole”, a dezvăluit actrița în vârstă de 62 de ani în fața lui Marius Manole.

Și a continuat: „Am fost pe dușmănie cu Manole. Eu îl plăceam pe el ca actor, dar el cu ce făceam eu, că și eu am dat din gură cât am putut… Eram pe război, până ne-am cunoscut. Am jucat împreună. Nu mai putem unul fără altul, pe cuvântul meu de onoare.

E foarte haios, e un suflet extraordinar. Cred că asta m-a și legat atât de tare. Te simți bine cu el”, a spus Carmen Tănase, conform fanatik.ro.

Marius Manole are o relație bună și cu Lia Bugnar

Recent, Lia Bugnar a vorbit despre chimia cu Marius Manole. În urmă cu ceva timp s-a speculat că între Lia Bugnar și Marius Manole s-ar fi înfiripat o frumoasă poveste de dragoste, însă cei doi au negat legătura amoroasă. Aceștia se cunosc de foarte mulți ani și sunt colegi de teatru. Lia și Marius au repetat împreună pentru un spectacol, unde au fost un cuplu.

„Ne-am cunoscut acum o sută de ani în teatru (repetam împreună într-un spectacol, eram chiar soț și soție) și ne-am îndrăgostit ireparabil”, a declarat scenarista serialului „Clanul” pentru Fanatik.

Mulți o știu pe Lia Bugnar de la teatru, ca fiind una dintre cele mai bune actrițe și scenariste, iar mulți și-o amintesc după ce a participat împreună cu Maria Buză la „Asia Express”. Lia Bugnar este acum scenarista serialului „Clanul”, unde lucrează alături de Anghel Damian, care i-a fost și partener de viață o lungă perioadă.

