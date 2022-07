Celebra cântăreață are o rutină de îngrijire foarte simplă și respectă regulile esențiale. Maria Dragomiroiu a dezvăluit ce ritual de înfrumusețare urmează. Cu o carieră de peste trei decenii, interpreta de muzică populară are mereu apariții spectaculoase.

„Eu mă culc numai pe la 2-3 noaptea și dimineața, rar mă trezesc după 9, de obicei atunci mă trezesc, pentru că începe altă zi, cu alte probleme, care trebuie rezolvate, tocmai din acest motiv este și acest stres, care obosește omul. Eu nu sunt scutită de el.

Am de toate și, de multe ori, mai multe greutăți, fericirea și bucuria trece repede, dar te încarcă. Eu nu fac nimic special pentru a mă menține, nu merg să mă întrețin nicăieri, muncesc foarte mult fizic, prin curte totul e făcut de mine, pentru că asta este și o terapie. Eu doar nu tund iarba, pentru că nu am timp, în rest fac tot, aranjez toate floricelele, vorbesc cu ele.

„Eu nu mă culc până nu mă demachiez”

Eu nu mă culc până nu mă demachiez, spălându-mă cu săpun de casă, altfel machiajul nu se ia, cu demachiant, adică eu nu simt. Având un ten foarte uscat, trebuie să mă dau cu orice fel de alifii, nu neapărat sofisticate, poate să fie și ulei, mă dau cu ulei de cocos, trebuie să fie gras, pentru că altfel mă strânge fața și nu pot să dorm.

Am grijă de mine, nu pot să zic că sunt așa de la Dumnezeu, suntem toți la fel, trece vârsta peste noi, dar am grijă. Nu merg la cosmetică, pentru că nu am timp, aș merge, așa că mai fac un masaj, am grijă de fața mea categoric, sunt multe modalități acum, a transmis artista.”, a declarat Maria Dragomiroiu, pentru spectacola.ro.

Artista are multă grijă de felul în care arată și are grijă mereu să se cântărească. Maria Dragomiroiu consideră că stresul reprezintă un factor care poate duce la a lua kilograme în plus.

„Eu stau cu cântarul lângă mine și nu aștept să se adune zeci de kilograme, ca să nu pot să mai fac nimic. Când ai văzut că a trecut un kilogram, două, maxim trei, gata. Nu se mai poate, trebuie să faci ceva.

Eu nu mănânc sănătos, pentru că sunt gurmandă. Mănânc din toate, dar puțin. Dacă astăzi am mâncat, mâine nu mai mănânc, nu nimic, dar trebuie să fac ceva. Ori mănânc brânzeturi sau numai fructe, ori numai carne, ceva care să mă ajute să dau înapoi. Acum am vreo trei kilograme în plus, dar scap eu și de astea, nu mă las.

Stresul nu te ajută. Dacă aș avea și eu o zi într-o lună să stau relaxată, aș fi cea mai fericită. Să nu am nimic de făcut, dar nu se poate. E greu când stai stresat, multă lume se îngrașă în felul ăsta.’, a continuat ea, pentru sursa citată anterior.

