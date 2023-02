Sarah Dumitrescu a primit un Porsche Cayenne în valoare de 80.000 de euro. Din păcate, tânăra nu mai are acum bolidul, căci a făcut accident. „Chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb.

Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Acum am un Range Rover în America şi aştept să-l aduc aici”, a declarat Sarah Dumitrescu pentru antenasport.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Tânăra a pus ochii pe unele dintre mașinile mamei sale, dar cel mai mult își dorește un BMW i8, prețul unuia fiind de peste 50.000 de euro. „Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei. (n.r. – Ce maşină îţi doreşti cel mai mult?) Cred că un BMW I8, de când sunt mică îmi doresc.

Mama e puţin panicată, crede că e prea rapidă pentru mine. Altă maşină pe care mi-o doresc o are mama, un Ferrari. Bine, pot să iau de la ea… dar eu, personal, un i8”, a mai spus fiica Anamariei Prodan.

Recomandări EXCLUSIV. Disperarea unui voluntar al Căștilor Albe din Siria, în fața operațiunilor de căutare după cutremur: „Lucrăm cu mâinile goale și cu echipamente primitive”

Sarah Dumitrescu joacă baschet

Sarah are 23 de ani și se concentrează acum doar la cariera ei în baschet. Fiica Anamariei Prodan nu se gândește să își întemeieze momentan o familie, deși, peste ceva vreme, vrea să devină mamă, să aibă copii. Întrebată dacă îi va dărui curând nepoți Anamariei Prodan, ea a spus: „Nu ştiu ce să zic… Nu cred că e în viitor pentru mine, cel puţin acum”.

„Nu sunt pregătită. Îmi doresc copii, dar cred că îmi doresc o carieră puţin mai mult. Nu ştiu, Rebeca (n.r. – sora ei mai mare) poate”, a spus Sarah Dumitrescu pentru as.ro.

În prezent, Sarah Dumitrescu își dedică tot timpul antrenamentului, vrea să-i îndeplinească marele vis tatălui ei și să ajungă o jucătoare de top. Pasiunea pentru baschet a moștenit-o chiar de la Tiberiu Dumitrescu, tatăl ei, care e și idolul ei. „Cred că tata este idolul meu, am mulți idoli cunoscuți și așa, dar a fost lângă mine nonstop. Nu am întâlnit un om să îți fie alături cum mi-a fost el și nu știu, parcă o fac și pentru el… Să mă vadă pe mine, să își trăiască visul prin mine, dacă el n-a putut”, a spus Sarah Dumitrescu.

Viața lui Sarah Dumitrescu în America

Mulți ani, Sarah Dumitrescu a trăit în America. Acolo a făcut școala și acolo a jucat prima dată baschet. „Am plecat din România la sfârșitul clasei a VII-a. Am făcut liceul acolo. Primul an în care m-am mutat plângeam în fiecare zi. Îi ziceam mamei că nu mai vreau în America. Mi-a fost foarte greu primul an, însă după ce m-am obișnuit au fost cei mai frumoși ani din viața mea”, a declarat Sarah Dumitrescu în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Recomandări EXPERIMENT. Am pus Chat GPT să scrie un discurs pentru Iohannis, apoi am cerut Inteligenței Artificiale să verifice un discurs real al președintelui. Iată ce a rezultat

Sarah Dumitrescu a debutat în anul 2019 în baschetul de colegiu din America, NCAA, ultimul nivel înainte de WNBA, liga profesionistă americană de baschet. În prezent, ea se află în România. Conform as.ro, Sarah este legitimată la Cal Poly Mustangs, echipă care reprezintă California Polytechnic State University, din San Luis Obispo.

GSP.RO Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin, comportament bizar în timpul discursului de la Kremlin. Ce făcea în timp ce vorbea, toţi au observat

Viva.ro Ce pensie are, de fapt, Petre Roman. Trăiește regește din banii de la stat

Observatornews.ro Microbuz românesc, accident mortal cu o dubă de la pompe funebre, pe un drum din Ungaria. Filmul tragediei din Bócsa este înfiorător

Știrileprotv.ro Un traficant de droguri a fost torturat până la moarte de trei indivizi, la ordinul fostei sale soții, orbită de gelozie. Ce i-au făcut bărbatului

FANATIK.RO Câți bani iau Faimoșii de la Survivor România! FANATIK a aflat cel mai bine păzit secret de la Pro TV! Exclusiv

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 22 februarie 2023. Taurii se agită degeaba, vorbesc prea mult, încearcă să se impună în fața oricui este dispus să îi asculte

PUBLICITATE Cum să trimiți cadouri la cel mai mic preț