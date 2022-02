„Din păcate nu am știut să mențin un echilibru între viața personală și viața profesională și cred că în primii ani de viață nu am fost suficient de aproape de copiii mei. Totuși am încercat să valorific timpul cu ei după ce au împlinit vârsta de 5 ani și cred că am recuperat cu succes”, a declarat Dragoș Petrescu.

Acesta deține în prezent peste 16 restaurant și 4 bucătării de top. Se implică și acum în afacerile sale, însă are grijă să își pună familia pe primul loc. Soția a fost cea care l-a ajutat întotdeauna, la fel și copiii.

„Am reușit să aduc gustul copilăriei în general în restaurantele noastre. Aici mă refer la o multitudine de ciorbe, spanac gătit sub diverse forme, mâncărurile tradiționale, ardei umpluți, dulciurile copilăriei – bezele, pavlova. Totuși, ce încă nu a reușit niciun bucătar să facă pe gustul meu este musacaua de vinete. Foarte rar mai identific acel gust”, a mai povestit investitorul de la „Imperiul Leilor”.

Referitor la succesul în afaceri, acesta și-a dezvăluit propria teorie. Pe Dragoș Petrescu nu îl interesează câți bani ai în cont, ci cât de profitabilă e o afacere.

„Eu consider că ești milionar nu atunci când ai banii în numerar, ci când proiectele tale valorează mai mult de un milion, sau mai bine zis, când profitabilitatea ta e mai mare de un milion pe an. Acest lucru s-a întâmplat pentru mine destul de târziu, după mai bine de 12 ani de antreprenoriat, adică în anul 2002 când am deschis cel de-al treilea restaurant”, a mai spus el pentru impact.ro.

