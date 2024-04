„Ne mai dorim un copil! Noi l-am comandat de anul trecut, însă a întârziat livrarea. Vine din China (n.r. râde). Eu îmi doresc o fetiță, iar soțul cred că tot o fetiță. Un Cane Corso (n.r. glumește Joseph). Doar fetițe ne dorim, că o fi una , că or fi două”, a declarat Anda și Joshep Adam pentru Spynews.ro

„Au existat niște speculații, la un moment dat, pentru că nu mai sunt eu așa de definită. Dar, am avut și perioade în care te mai și răsfeți, am mai făcut și niște tratamente pentru a fi siguri că vom face și copii, iar atunci, da, câteva kilograme în plus se văd imediat, dar îmi revin acum, pentru vară.

Nu am nici o problemă, însă având în vedere că vorbim despre o altă vârstă, nu mai am 20 de ani…Poți aduce, suplimentar, un aport, astfel încât să facilitezi o sarcină, în sensul acesta, însă, nu avem o problemă. Trebuie doar să îmi iau un turneu cu soțul, undeva doar noi doi. Să ne punem pe treabă în acest turneu de lansare de album, pentru a face și un bebeluș”, a mai adăugat artista.

Interpreta a dat și câteva detalii despre nuntă, dar și despre cum va fi rohia de mireasă. „Nunta va avea loc pe 29 iunie, într-un club celebru din București. Pentru că nu ne dorim nunta într-un ballroom. Vrem să fie o nuntă atipică, unde lumea să se distreze foarte tare. Vom avea în jur de 500 de invitați”, spune Anda, care știe deja cum va arăta rochia de mireasă.

