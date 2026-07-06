Marina Luca a călătorit până în Italia, la Porto San Giorgio, unde a început oficial stagiul la restaurantul distins cu o stea Michelin, care poartă amprenta lui Chef Richard Abou Zaki.

Patru săptămâni în bucătăria unui restaurant cu stea Michelin

Timp de o lună, Marina Luca va lucra cot la cot cu echipa de la Retroscena pentru a asimila tehnici avansate și pentru a înțelege rigoarea din spatele unei distincții Michelin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Acest stagiu aduce o valoare în CV-ul oricărui tânăr bucătar care aspiră la o carieră solidă. Marina va descoperi nu doar viziunea culinară a lui Chef Richard, ci și secretele din spatele preparatelor care au cucerit inspectorii prestigiosului ghid gastronomic.

Chef Richard Abou Zaki: „Acum începe o nouă etapă”

Juratul de la Chefi la cuțite s-a arătat impresionat de atitudinea cu care Marina a pășit în noua ei echipă.

„Un nou câștigător Chefi la cuțite calcă pragul restaurantului Retroscena, iar pentru mine este o mare bucurie că am creat deja această tradiție care acum este parte integrantă din suflul nou adus de acest show culinar. Simt că particip, cărămidă cu cărămidă, la construirea acestei imagini de viitor pentru tinerii care vin la emisiune și vor să urmeze o carieră solidă în domeniu”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

De asemenea, juratul a evidențiat calitățile care au ajutat-o pe Marina să câștige trofeul și care îi vor ghida pașii în Italia: curiozitatea nativă cu care a intrat în bucătăria restaurantului, atenția la fiecare detaliu; ambiția și determinarea de a trece la următorul nivel în arta culinară.

„Acum începe o nouă etapă, cu determinare și dorința de a crește mereu”, a concluzionat Chef Richard, marcând astfel începutul unei luni de foc care va redefini parcursul profesional al Marinei Luca.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE