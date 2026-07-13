Ce este disecția aortică

Senatorul republican Lindsey Graham ar fi murit în urma unei disecții aortice, o ruptură produsă în stratul interior al celei mai mari artere din organism. Concluzia este preliminară și a fost comunicată de biroul politicianului, potrivit agenției Associated Press. Medicii legiști au stabilit că problema ar fi fost asociată cu ateroscleroza de care suferea senatorul american. Cauza oficială a decesului va fi anunțată după încheierea analizelor toxicologice și microscopice.

Aorta este principala arteră care transportă sângele de la inimă către restul corpului. Disecția aortică apare atunci când se produce o ruptură în stratul său interior, iar sângele pătrunde între straturile peretelui arterial și le separă, explică Mayo Clinic. Este o urgență medicală gravă, care poate întrerupe alimentarea cu sânge a organelor sau poate duce la ruperea completă a aortei și la o hemoragie internă masivă. Printre manifestările posibile se numără durerea bruscă și foarte puternică în piept sau în partea superioară a spatelui, dificultățile de respirație, pierderea cunoștinței și simptome asemănătoare unui accident vascular cerebral.

Aceasta ar fi apărut ca urmare a aterosclerozei de care suferea senatorul, o afecțiune care evoluează lent și apare atunci când grăsimile, colesterolul, calciul și alte substanțe din sânge se acumulează în pereții arterelor, formând plăci. În timp, vasele de sânge se îngroașă, se rigidizează și se îngustează, iar sângele circulă mai greu. Boala poate rămâne mult timp fără simptome, dar poate favoriza formarea cheagurilor și poate duce la complicații grave, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, scrie National Heart, Lung and Blood Institute.

Lindsey Graham împlinise 71 de ani cu două zile înainte

Lindsey Graham a murit sâmbătă seara, 11 iulie, la două zile după ce împlinise 71 de ani. Biroul său anunțase inițial că decesul a survenit după o „suferință scurtă și bruscă”, fără să ofere alte informații medicale.

Senatorul republican din Carolina de Sud fusese avocat în Forțele Aeriene americane și petrecuse peste trei decenii în Congres. Era unul dintre cei mai cunoscuți politicieni americani în probleme de politică externă și devenise, în ultimii ani, unul dintre aliații apropiați ai președintelui Donald Trump.

Lindsey Graham și-a pierdut ambii părinți când era tânăr și a devenit tutorele legal al surorii sale mai mici. Senatorul nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii.

Donald Trump vorbise cu el în seara morții: părea puțin obosit

Donald Trump a declarat că Graham era pentru el „ca un membru al familiei” și că îi este greu să accepte moartea senatorului. Președintele american a povestit, la emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că Graham îl sunase sâmbătă seara, după întoarcerea din Ucraina. Potrivit lui Trump, senatorul părea puțin obosit, dar în regulă.

Trump a dispus ca steagurile americane să fie coborâte în bernă până sâmbătă, 18 iulie, la ora 18.00, în memoria senatorului. Cu o zi înaintea morții, Lindsey Graham se afla în Ucraina, unde se întâlnise cu președintele Volodimir Zelenski. Senatorul era unul dintre susținătorii unei politici americane mai dure față de Rusia și pleda pentru continuarea sprijinului acordat Kievului.

Vineri, Graham anunțase că ajunsese la un acord cu administrația Trump pentru avansarea unui pachet de sancțiuni împotriva statelor și companiilor care cumpără petrol și alte produse energetice din Rusia. Politicianul era cunoscut și pentru poziția sa fermă față de Iran și pentru susținerea Israelului. De-a lungul carierei, a devenit una dintre cele mai influente voci republicane în domeniul securității și al relațiilor internaționale.

La momentul morții, se pregătea să candideze pentru un nou mandat în Senatul Statelor Unite. Guvernatorul republican al Carolinei de Sud urmează să desemneze un înlocuitor temporar, iar alegătorii vor decide în noiembrie cine va ocupa mandatul.

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