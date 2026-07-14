Deși împarte numele cu versiunile termice binecunoscute, noua berlină electrică produsă la uzina Kecskemét din Ungaria este complet diferită, atât ca design exterior, cât și din punct de vedere tehnologic.

Germanii au mizat totul pe eficiență, oferind noului model o siluetă extrem de atletică și un coeficient aerodinamic de invidiat, de numai 0.22 unități.

Identitatea vizuală este marcată de o grilă frontală masivă, complet acoperită și izolată de un contur cromat iluminat, capabil să ruleze animații spectaculoase la deschiderea mașinii sau în timpul procesului de încărcare.

Mânerele portierelor sunt acum ascunse în caroserie, iar blocurile optice utilizează tehnologia LED de înaltă performanță, având o semnătură luminoasă ce recreează celebra stea în trei colțuri.

Mai mult spațiu pentru pasageri și apariția unui element mult așteptat

Noua arhitectură electrică a permis o reconfigurare completă a proporțiilor. Ampatamentul mașinii a crescut semnificativ, măsurând acum 2.962 de milimetri, ceea ce înseamnă un plus de aproape 10 centimetri față de modelul cu motoare termice.

Această modificare se traduce direct într-un confort sporit pentru pasageri, care se vor bucura de mai mult spațiu pentru picioare în față și de o libertate mai mare la nivelul capului, atât pe locurile din față, cât și pe bancheta din spate.

O premieră absolută pentru această clasă este introducerea unui portbagaj frontal (cunoscut sub denumirea de „frunk”) cu o capacitate de 101 litri, ideal pentru depozitarea cablurilor de încărcare. Acesta completează portbagajul clasic din spate, care oferă un volum generos de 470 de litri pentru bagaje.

Interior desprins din filmele SF

La interior, Mercedes-Benz Clasa C Electric oferă o experiență digitală copleșitoare. Clienții pot opta pentru ecranul opțional MBUX Hyperscreen, o suprafață vitrată masivă de 39.1 inch care se întinde pe întreaga lățime a planșei de bord.

Constructorul a ascultat însă criticile clienților din trecut și a păstrat butoane fizice pe volanul cu design nou, dar și pe consola centrală, facilitând controlul rapid al volumului audio.

Sistemul de iluminat ambiental activ aduce o altă inovație majoră, fiind capabil să își sincronizeze jocurile de lumini cu ritmul muzicii redate. Experiența acustică devine tridimensională la alegerea sistemului audio de top Burmester 4D Surround Sound.

Acesta integrează traductoare speciale direct în spătarele scaunelor din față, permițând pasagerilor să simtă vibrațiile și ritmul melodiilor la propriu. Scaunele vin cu certificare medicală AGR, fiind reglabile electric, încălzite, ventilate și dotate cu funcție de masaj.

Pentru finisaje, clienții pot alege între materiale sustenabile, piele Nappa sau inserții din fibră de carbon și lemn finisat în nuanțe moderne de maro și gri.

Performanțe de top

Pentru debutul pe piață, Mercedes-Benz propune versiunea de top C 400 4Matic. Aceasta este propulsată de două motoare electrice care dezvoltă un total impresionant de 489 de cai putere, capabile să propulseze mașina de la 0 la 100 km/h în doar 4 secunde.

Tracțiunea integrală este inteligentă și se poate decupla automat în mers pentru a economisi energie.

Autonomia reprezintă un alt punct forte. Bateria cu o capacitate de 94 kWh promite să parcurgă până la 762 de kilometri cu o singură plină, conform standardului WLTP.

Datorită arhitecturii electrice moderne de 800 de volți, mașina suportă puteri de încărcare de până la 330 kW. În termeni practici, o oprire de doar 10 minute la o stație ultra-rapidă este suficientă pentru a adăuga o autonomie de 325 de kilometri.

Comportamentul dinamic este susținut de o cutie de viteze inovatoare cu două trepte montată pe puntea spate, o treaptă scurtă pentru agilitate urbană și una lungă pentru eficiență la viteze de autostradă, dar și de suspensia pneumatică Airmatic, completată de un sistem de direcție integrală care permite roților din spate să vireze până la 4.5 grade pentru o manevrabilitate excelentă în spații înguste.

Producția se mută aproape de România, într-o mega-fabrică extinsă

Noul Mercedes-Benz Clasa C Electric nu va fi asamblat în Germania, ci la uzina din Kecskemét, Ungaria, situată la doar câteva sute de kilometri de granița cu România.

Pentru a face față cerințelor tehnologice ale noului model, fabrica vecină a trecut printr-un proces masiv de extindere, suprafața sa crescând de la 200 la nu mai puțin de 440 de hectare.

Au fost inaugurate două hale uriașe pentru caroserii și linii de asamblare, un nou atelier de presare, o vopsitorie de ultimă generație și o linie specializată în montarea bateriilor de înaltă tensiune.

Prin această mișcare strategică, uzina din Ungaria devine cea mai mare unitate de producție auto din țara vecină și unul dintre pilonii principali ai rețelei globale Mercedes-Benz pentru era mobilității electrice.

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