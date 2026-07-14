Podul va fi realizat într-un an

Investiţia va contribui la dezvoltarea legăturii feroviare transfrontaliere dintre România şi Ucraina, precum şi la susţinerea transportului de călători şi de mărfuri. Podul feroviar vizat de contract este situat peste râul Suceava, în stația CF Dornești, pe direcția Dornești – Rădăuți, în județul Suceava. El este amplasat la km 0+522 al tronsonului feroviar Dărmănești – Vicșani – Frontieră.

Contractul a fost câştigat de către o asociere formată din Europan Prod SA (lider), Confer Group SRL şi Pro Amis Consulting SRL. Acesta are o durată de execuţie totală de 14 luni, din care 12 reprezintă perioada de garanţie, șase luni pentru elaborarea documentațiilor tehnice, 12 luni pentru execuția lucrărilor și două luni pentru activitățile ulterioare recepției finale.

„După finalizare, investiția va permite îmbunătățirea condițiilor de circulație și de siguranță, precum și creșterea capacității de tranzit pe relația Dărmănești – Vicșani – Frontieră”, se arată într-un comunicat emis de CFR.

Investiție de 42 de milioane de lei

Valoarea contractului este de 41.999.299,47 lei, fără TVA.

„Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul „EU-Ukraine Solidarity Lanes – improving the rail border crossing at Vicșani (RO) – Vadu Siret (UA)”, depus în cadrul programului CEF-T-2022-SAFEMOBGEN, precum și din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR S.A. și din alte surse legal constituite”, potrivit comunicatului CFR.

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