Numele Giorgios provine din greaca veche, din termenul geōrgós (γεωργός), care se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”. Este format din gē (pământ) și ergon (muncă). Echivalentul în limba română este Gheorghe, unul dintre cele mai populare prenume din spațiul nostru cultural.

Numele are o semnificație puternică în creștinism

În Grecia, varianta modernă a numelui este Giorgos, însă Giorgios păstrează sonoritatea clasică. Alegerea subliniază o legătură directă cu rădăcinile elene și aromâne, dar și o continuitate a tradiției în familia Hagi.

Dincolo de etimologie, numele are o semnificație puternică în creștinism. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit pe 23 aprilie și este considerat un simbol al curajului, al credinței și al biruinței asupra răului. În tradiția ortodoxă, el este venerat ca „purtătorul de biruință”, protector al multor popoare și comunități.

În România, ziua Sfântului Gheorghe este una dintre cele mai mari sărbători religioase, iar prenumele Gheorghe sau derivatele lui sunt purtate de sute de mii de români. Prin alegerea numelui Giorgios, familia Hagi leagă copilul de această tradiție, oferindu-i un simbol de protecție și forță spirituală.

Legătura cu Gheorghe Hagi

Pentru Ianis și Elena Hagi, numele nu are doar semnificații religioase și culturale, ci și una personală. Giorgios face trimitere directă la bunicul copilului, Gheorghe Hagi, legenda fotbalului românesc. Astfel, micuțul poartă un nume care îi leagă destinul de cel al familiei și de moștenirea sportivă și culturală transmisă din generație în generație.

Prin această alegere, părinții au îmbinat tradiția greacă, credința ortodoxă și legătura de sânge, oferind fiului lor un nume care poartă atât greutatea istoriei, cât și speranța viitorului.

