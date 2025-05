Antrenorul a precizat că el a depus actele de divorț, iar la scurt timp avocatul lui Dan Alexa a afirmat că nu poate să ofere prea multe detalii din proces, dând însă de înțeles că în presă vor apărea informații „picante” despre separarea celor doi parteneri.

Dan Alexa a cerut divorțul de soția lui

Nu a trecut mult timp și paparazzi au surprins-o pe Andrada în timp ce ieșea în miez de noapte din casa lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Iar de acolo au început să apară în mediul online fel și fel de reacții și de comentarii.

După ce Dan Alexa a încercat să lovească printr-un mesaj atât în femeia care în acte încă îi este soție, dar și în bărbatul din casa căruia a fost surprinsă ieșind, Alex Bodi a reacționat și el și a afirmat că momentan nu comentează pe marginea acestui subiect, ci așteaptă momentul oportun pentru a-și spune partea de adevăr.

Recent, Andrada și-a șters toate fotografiile cu Dan Alexa de pe rețelele de socializare, iar acum femeia a venit și un mesaj prin care afirma ce-și dorește în această perioadă a anului.

Ținând cont că trece printr-un divorț, cea care încă îi este soție lui Dan Alexa în acte a postat pe Instagram, la story, atât un selfie cu ea, cât și dorința cea mai mare pe care o are.

Andrada vrea să plece în vacanță

„I need a vacation, a vacation needs me” („Am nevoie de o vacanță, o vacanță are nevoie de mine”), a fost mesajul scris în limba engleză de Andrada la instastory.

Decizia lui Dan Alexa de a se despărți de Andrada a venit după ce antrenorul s-a întors de la Asia Express 2025, show la care a participat alături de Gabriel Tamaș. Chiar dacă încă nu a fost difuzată de Antena 1, emisiunea a fost deja filmată și ar urma să ajungă în fața telespectatorilor în această toamnă.

Ceea ce a pățit acum Dan Alexa seamănă izbitor de mult cu divorțul lui Cătălin Bordea de Livia. Comediantul a fost plecat la America Express 2023, iar la întoarcerea în România a aflat că soția lui a început o relație cu Spike.

