Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriți din anul 2015 și cresc împreună șase copii, doi dintre ei fiind din relația vedetei cu omul de afaceri Filip Poplingher. De-a lungul mariajului, cei doi au traversat și situații mai tensionate, însă au rămas împreună. Nici urmă de divorț, cu toate că s-a speculat că se vor separa.

Anca Serea: „Suntem oameni cu bune și cu rele”

„Noi suntem o familie absolut normală, cu bune și cu rele, știu că s-a speculat că am vrea să divorțăm, dar nu, chiar au preluat dintr-un context total aiurea. Eu am zis că ne-am gândit de multe ori, ne-am certat și ne-am gândit că nu o să mai fim împreună, dar nu o să se întâmple asta niciodată”, a spus vedeta.

Și a continuat spunând cum funcționează relația lor. „Sincer, nu există o rețetă, suntem oameni cu bune și cu rele, cred că foarte multă toleranță, categoric iubire și atracție pe care trebuie să le menții indiferent de numărul copiilor, faptul că mai plecăm și noi într-o mică vacanță și acolo chiar simțim că ne unim și ne sudăm și mai bine și înțelepciunea, care vine odată cu vârsta.

„Important e să gândești și să construiești în aceeași direcție”

Cred că trebuie să avem multă răbdare unul cu celălalt, să înțelegem și să acceptăm că noi suntem diferiți și nu putem să-i cerem celui de lângă noi să ne citească gândurile.

Observ în cazul meu că evoluez de la an la an și devin mai așezată și îmi dau seama până la urmă că e important să gândești și să construiești în aceeași direcție, indiferent de orice: griji, probleme, responsabilități, certuri, competiții din astea mici vor fi tot timpul, dar nu sunt atât de importante”.

Anca Serea, în vacanță cu șase copii

În următoarea perioadă, Anca Serea plănuiește un tur al Europei alături de copii. Soțul ei e foarte ocupat cu cântările, nu-i va însoți pe toată durata vacanței. „Adrian este mai mult plecat, din păcate, dar eu am știut asta de la început și am acceptat pentru că e artist, e nevoie să călătorească, până la urmă în asta constă jobul lui și cumva am preluat rolurile, dar nu mă deranjează.

Și pentru mine, ca pentru orice mamă, care și-a dorit foarte mult copii, cel mai important este să fie ei educați, să fie sănătoși, să fie liniștiți și cumva viața mea se învârte în jurul lor, dar nu am niciun regret. Ei sunt prioritari, indiferent de joburi și indiferent de ce trebuie să fac într-o zi”, a mai spus vedeta pentru unica.ro.

Recent, Anca Serea a izbucnit în lacrimi în emisiunea lui Cătălin Măruță. S-a emoționat foarte tare când a văzut imagini din copilăria ei, dar și când în platoul emisiunii de la Pro TV și-a făcut apariția diriginta ei.

