De ce Anca Serea a izbucnit în lacrimi în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Chiar că surprize. Stai să-mi revin”

Cu zâmbetul pe buze, Anca Serea a pășit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Prezentatorul a așteptat-o pe soția lui Adi Sînă cu o cutie roșie, în care se ascundeau cele mai prețioase amintiri ale vedetei. Mai multe fotografii vechi au emoționat-o pe Anca Serea până la lacrimi.

Anca Serea: „Știi de ce plâng? Am crezut că nu mai am aceste poze”

Una dintre poze i-a trezit cele mai frumoase amintiri. E vorba de o fotografie cu ea în copilărie. „Chiar că surprize. Stai să-mi revin. Știi de ce plâng? Am crezut că nu mai am aceste poze. Nici nu știu dacă se înțelege ce spun. Asta e o poză pe care am făcut-o în fața casei bunicilor mei care nu mai sunt.

Cred că e singura poză pe care o am. Nici nu mai știu, cred că eram până în clasa I”, a spus vedeta.

Ulterior, ea a fost surprinsă, căci diriginta ei și-a făcut apariția în platoul emisiunii de la Pro TV. „Deci chiar m-ai emoționat, sincer. Vai, nu cred. Doamne, sunteți neschimbată. Deci nu cred că ați venit. Iertați-mă că plâng, dar sunt superemotivă”, a mărturisit Anca Serea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fosta dirigintă, numită de vedetă „doamna Bibica”, a spus că aceasta era o elevă timidă, care nu se afirma.

„Vai, Ancuța, nu-mi vine să cred că am venit. Să ții tu minte că toți te-am iubit și te-am apreciat. În clasa a 6-a a fost singura dată când a luat premiul 2, în rest avea doar locul 1”, a declarat profesoara.

Câți bani câștigă Anca Serea pe an

Acum câteva luni, invitată în emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV, Anca Serea, care are 42 de ani, a primit o întrebare neașteptată. „Câți bani câștigi din activitatea de influencer pe an?”, iar vedeta a răspuns cu zâmbetul pe buze, fără să fie jenată.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect”, a explicat Anca Serea, care a recunoscut că peste 100.000 de euro câștigă pe an, ca influencer.

„Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri, și pentru cei care sunt de vârsta mea. Cred că în domeniul în care activăm noi este loc pentru toată lumea și nu am un model pe care îl urmez. Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez.

Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic, chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a mai spus vedeta.

