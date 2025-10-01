Relația fulgerătoare dintre David Măruță și Ilona Tand s-a încheiat după doar trei luni. Fiul prezentatorului Cătălin Măruță și fata celebrului chef Nicolai Tand s-au afișat prima dată pe litoral, în timpul festivalului „Beach, Please!”, unde chimia dintre ei a fost imediat vizibilă.

Ilona Tand a făcut relația publică printr-un videoclip postat pe TikTok, în care cei doi se sărutau. Clipul a devenit viral instant, atrăgând mii de reacții și comentarii. Cu toate acestea, idila lor s-a dovedit scurtă, iar certurile frecvente i-au exasperat chiar și pe părinții celebri ai celor doi.

Despărțirea a fost confirmată de Andra Măruță, invitată la podcastul „Gând la Gând cu Teo”, care va fi difuzat în această seară, la ora 19. Conform mărturiei sale, David și Ilona au avut parte de numeroase certuri, dar și de împăcări la fel de dese, lăsând deschisă posibilitatea unei împăcări în viitor.

„Băiatul meu nu mai e cu Ilona, fata lui Nicolai. E vecinul meu, se mută la două case de noi. Suntem prieteni, suntem apropiați, dar sunt copii educați, fata e extraordinară. Dar ei au așa o relație acum: se împacă, acum se ceartă. Dar sunt frumoși și educați și nu ne băgăm. Eu cu Monica, soția lui Nicolai, mai zicem: Ce facem cu copiii ăștia? Dar luăm așa cum vin toate perioadele astea”, a povestit Andra, potrivit cancan.ro.

Reacția lui Teo Trandafir, după ce a văzut că David Măruță s-a sărutat cu fiica lui Nicolai Tand

Pe TikTok, Ilona a publicat un clip video în care se sărută cu David, chiar în timpul festivalului, momentul devenind rapid viral pe rețelele de socializare. Cei doi adolescenți au mers la eveniment însoțiți de tații lor, semn că relația se desfășoară într-un cadru asumat și deschis.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Teo Trandafir și Ilinca Vandici, moderatoarele emisiunii „Follow Us!”, au comentat momentul care a luat internetul prin surprindere. Vizibil emoționate, cele două au recunoscut că le este greu să creadă cât de repede au crescut copiii vedetelor.

Ilinca Vandici: David Măruță este îndrăgostit pentru prima dată. S-a făcut mare și deja trăiește primii fiori ai dragostei alături de Ilona Tand, fata lui Nicolai. Ei nu se pupă în fața blocului, ei se pupă la festival (n.r. „Beach, Please!”), că e altă generație.

Teo Trandafir: Mamă, ce mare e!

Ilinca Vandici: Ați înțeles? 14 anișori. Și Ilona este superbă, am văzut-o eu în realitate. Cred că l-am văzut și pe David, tot în realitate.

Teo Trandafir: Eu, când l-am văzut pe David, nu mi-am dat seama că e el, la evenimentul la care am fost cu tine.

Ilinca Vandici: Exact, că erau cu toții, veniți împreună, toată familia.

Teo Trandafir: Da, pentru că Eva lua un premiu atunci, și l-am văzut, dar nu mi-am dat seama că era el.

Ilinca Vandici: Incredibil, domnule! Deci de la 14 ani începe…

Teo Trandafir: Păi stai, mă, puțin, ce i-a făcut? A pupat-o puțin…

Ilinca Vandici: Încep copiii să meargă la festival, asta am vrut să zic.

Teo Trandafir: Or fi fost cu cineva, că cineva le-a făcut poza.

Ilinca Vandici: Păi nu, Cătălin cu siguranță a fost cu el. Nu lași copiii, minori, să se ducă de unii singuri la festival. Ar fi culmea. La festivalul care a fost în weekend.

Studenții i-au cerut lui Ilie Bolojan să îi primească la Guvern. Protest în Piața Victoriei, joi dimineață
Știri România 14:41
Studenții i-au cerut lui Ilie Bolojan să îi primească la Guvern. Protest în Piața Victoriei, joi dimineață
Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă
Reportaj
Știri România 14:15
Pe urmele lui Nicușor Dan la Timișoara: toate întâlnirile președintelui, protocolul problematic și amintiri despre Vegeta de contrabandă
Trupa One Direction e din nou în doliu, la un an de la decesul lui Liam Payne. Coregraful Paul Roberts a murit la 52 de ani
Stiri Mondene 14:45
Trupa One Direction e din nou în doliu, la un an de la decesul lui Liam Payne. Coregraful Paul Roberts a murit la 52 de ani
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?". S-au despărțit
Stiri Mondene 14:40
Ce spune Andra Măruță despre relația fiului ei, David, cu fiica lui Nicolai Tand: „Ce facem cu copiii ăștia?”. S-au despărțit
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț", afirmă Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
