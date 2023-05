Fosta iubită a lui Tudor Chirilă are un magazin de haine fizic, dar și unul online. Andreea Raicu a spus că hainele pe care le poartă Andreea Marin ar trebuie să fie mult mai simple decât sunt acum.

„Andreei Marin i-aş schimba stilul vestimentar. Cred că aş îmbrăca-o mult mai simplu. Evident că, alegerile noastre vestimentare sau orice fel de alegeri pe care noi le facem în fiecare zi ne reprezintă, spun ceva despre noi. Cred că aş face ceva mult mai simplu din alegerile pe care le face ea”, a spus Andreea Raicu, potrivit Click.

Andreea Raicu a spus că își dorește foarte tare să îmbrace cât mai multe vedete de la noi în hainele pe care le vinde.

Întrebată dacă ar mai schimba stilul vestimentar și altor vedete, Andreea Raicu a spus că nu s-a gândit și la alte persoane.

„Pentru că noi am ajuns să avem o energie masculină extrem de puternică în noi, încât uităm ce ne face cu adevărat frumoase şi o haină foarte feminină, cu nişte detalii care te fac să te simţi bine, de foarte multe ori produc o transformare foarte mare în persoanele care poartă hainele noastre”, a mai spus Andreea Raicu în timpul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Ce spune despre relația cu Tudor Chirilă

Andreea Raicu a devenit cunoscută pentru prezentarea unor emisiuni importante de divertisment, precum Big Brother și Megastar. Vedeta și Tudor Chirilă au format un cuplu mai mulți ani, însă în 2008, artistul a anunțat despărțirea de fosta prezentatoare TV. În 2008, după aproape 5 ani de relație, Andreea și Tudor au decis să încheie relația lor, fără să ofere explicații cu privire la motive. Tudor Chirilă a scris pe blogul său, la acea vreme:

„Este public. Andreea și cu mine am ales să ne despărțim. O frază simplă care, probabil, va stârni multe comentarii”. „Cât de mult v-a plăcut Vama Veche?”, a fost întrebarea cu numărul 16, adresată de Denise Rifai, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, difuzat difuzată la Kanal D.

„Până să-l cunosc pe Tudor și să l-am invitat la emisiune, la Reuniunea de Clasă, cred că nu am ascultat niciodată Vama Veche (n.r.: trupa din care face parte Tudor Chirilă). Nu mergeam la petrecerile unde se asculta foarte mult Vama Veche.

A început să-mi placă după ce am început să am o relație cu el (n.r.: cu Tudor Chirilă) și am ascultat, dar, într-adevăr, a fost o relație extrem de tumultuoasă. Nu, nu m-a agresat Tudor niciodată. Au fost relații tumultuoase pentru că, fiind vorba de pasiune, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat o singură dată în așa fel încât nu a trebuit să… adică, nu a mai existat a doua oară”, a răspuns Andreea Raicu.

