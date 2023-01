În ultima perioadă, Francisca și TJ Miles au fost surprinși tot mai des împreună și s-a zvonit că ar forma un cuplu. Artista a divorțat în decembrie 2022 de Bogdan Lățescu, bărbatul cu care avea o relație de 10 ani. Fostul soț al Franciscăi nu crede că aceasta ar avea o relație cu fostul concurent de la Survivor România, pentru că ei i-ar plăcea alt gen de bărbați.

„Da, este adevărat, am divorțat de Francisca la începutul lunii decembrie, anul trecut. Nu vreau să ies în față cu foarte multe declarații, pentru că eu nu sunt genul de persoană care să mă cert pe la televizor.

După ce s-a aflat de separarea noastră am primit diferite oferte, de la diferite televiziuni, însă am refuzat. Eu sunt trăit prin țări străine și funcționez altfel. Înainte de a divorța, eram într-o perioadă de tensiune cu Francisca, mai exact anul trecut în octombrie – noiembrie.

Lucrul care a pus capac căsniciei a fost un prim articol într-o publicație tabloidă despre o posibilă relație a ei cu TJ Miles. Eu nu cred că Francisca este cu respectivul, pentru că ei colaborau de mai mult timp împreună, colaborarea dintre ei nu a apărut peste noapte, ci este de ceva timp. Știam că TJ Miles este bisexual, așa am auzit în stânga și în dreapta de pe la alții. Nu este genul Franciscăi, pentru că ei îi plac bărbații mai masivi, nu măscăricii”,a declarat Bogdan Lățescu, pentru Click!.

TJ Miles nega și el relația cu Francisca în urmă cu o lună: „Cu Francisca am colaborat pe partea de social media și pe partea de televiziune, totul a fost făcut profesional cu un manager. Nu știu nimic despre viața ei personală! Eu nu am furat pe nimeni, din brațele nimănui!”

Francisca și Bogdan au fost căsătoriți 4 ani

Francisca a dezvăluit că relația ei cu soțul nu mai funcționa de o bună perioadă, deși erau împreună de 10 ani. „Vă spun sincer, nu aveam ce să mai facem. Relația cu el nu mai funcționa. El voia familie, copii. Eu tot spuneam că urmează și asta. Vă spun sincer, eu vreau pe radio. Vreau să fac altceva, nu zic că nu vreau copii. Dar nu știu dacă acum. În plus, vacanțe, nu ne sincronizam. Eu voiam acum… El pierdea bani dacă venea cu mine. Și ne chinuiam reciproc. Iar asta nu e corect”, a declarat ea pentru fanatik.ro.

Miercuri, după ce a apărut la PRO TV, cântăreața a făcut dezvăluiri despre despărțirea de soț și pe rețelele de socializare. „Alege să îți asculți inima. Alege să îți crești singur aripile și să zbori! Așa cum am declarat azi în emisiune, vă aduc la cunoștință faptul că, împreună cu soțul meu, Bogdan, am decis de ceva timp să mergem pe drumuri separate. A fost o căsnicie frumoasă, tocmai de aceea între noi, momentan, există o relație de respect, de prietenie, iar decizia a fost luată amiabil. Nu vom face un subiect senzațional din asta, mereu am ales ca aparițiile și evoluția mea de până acum să se bazeze pe subiecte frumoase, pozitive și tocmai din acest motiv, am discutat astăzi, prima și ultima dată despre acest subiect”, a scris ea pe Facebook.

