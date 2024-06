CRBL se bucură acum de burlăcie după ce el și Elena Viscu și-au spus adio după 16 ani de căsnicie. Cu toate acestea, CRBL se axează intens pe cariera sa, dar și pe creșterea fiicei pe care o are împreună cu Elena, Alessia. Recent, artistul a dezvăluit planurile sale pentru vacanța de vară.

La câteva luni după divorț, CRBL a mărturisit că intenționează să plece într-o vacanță. Deși încă nu știe sigur dacă va merge singur sau alături de altcineva, artistul este hotărât să își rezerve o parte din timpul liber pentru a-l petrece cu fiica sa, Alessia.

„Nu știu ce am să fac și cum am să fac, dacă plec singur sau însoțit, cert este că vreau să plec, vreau să fug. Este evident că deja îmi fac planurile cu Alessia să vedem unde mergem, ce facem vara asta, pe unde mergem să ne bălăcim. Dar nu știu, pentru că timpul nu mă lasă să am atât de multe oportunități, atât de multe variante. Așa că o să mă duc nu știu când și nu știu unde, dar sper să reușesc să merg”, a declarat CRBL, conform Click.ro.

„Ne întoarcem de unde am plecat”

Întrebat despre posibilitatea de a merge în vacanță alături de fosta sa soție, Elena Viscu, și de fiica lor, CRBL a răspuns că nu poate lua în calcul această variantă.

„Nu cred că putem să facem treaba asta, pentru că înseamnă că ne întoarcem de unde am plecat”, a mai spus artistul.

Ce relație are CRBL cu Elena, la trei luni de la anunțul divorțului

La începutul lunii aprilie s-a aflat că artistul CRBL și Elena divorțează după 16 ani de căsnicie. „„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună.

După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei (n.r. – fiica lor)”, au transmis cei doi, într-o declarație comună pe Instagram.

De dragul fiicei lor, CRBL și Elena au o relație bună la trei luni de la anunțul divorțului. Întrebat despre cum se înțelege cu fosta soție, artistul a spus: „O relație de comunicare pentru Alessia. Bine, echilibrată, povestim. Indiferent ce crede lumea, noi am luat o decizie împreună.

Noi se pare că suntem printre puținele cupluri care sunt mature în a lua astfel de decizii. Cred că asta a fost în toată povestea aceasta. Mie îmi place să trăiesc azi ca și cum e mâine, îmi place să merg înainte, optimist, mă las condus de ziua de mâine”, a declarat CRBL, la Antena Stars.

