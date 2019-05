„Noi nu ne-am temut de nimic. Eu nu sunt rasista, nu ma intereseaza ce cred oamenii din jur. Am incredere ca impreuna cu Dragos o sa reusim sa o pregatim pentru viata. Ea a facut niste progrese extraordinare. Are 6 ani, a trecut prin niste lucruri foarte grele. O admir pentru cum este si pentru taria pe care o are. Acum merge la scoala, si-a facut prieteni, e pe un drum extraordinar de bun. Chiar suntem mandri de ea”, a spus Dana Nălbaru, potrivit Adevărul.

În urmă cu o lună, Dana Nălbaru a explicat cum a adoptat-o pe fiica sa, Roxana. De asemenea, vedeta a făcut mărturisiri despre viața sa de familie.

