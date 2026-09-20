Diana Matei vorbește deschis despre relația cu Marian Cleante după 22 de ani împreună. Artista a spus cum reușesc cei doi artiști să îmbine viața de cuplu cu cea de pe scenă și care este cel mai mare test din casnicia lor.

Să împarți atât scena, cât și viața personală cu aceeași persoană reprezintă o provocare constantă pentru mulți artiști. Diana Matei și Marian Cleante formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din muzica românească.

Diana Matei, dezvăluiri după 22 de ani de relație cu Marian Cleante

Întrebată cum reușește să delimiteze viața personală de cea profesională atunci când ambii parteneri activează în același domeniu, cântăreața recunoaște că nu a căutat niciodată să tragă o linie fermă între cele două planuri.

„Eu cred că nu o delimitez. La noi sunt împletite foarte clar și foarte normal. Este normalitatea noastră. Pentru unii poate nu funcționează, pentru noi funcționează,” a spus Diana Matei pentru VIVA!.

Această suprapunere continuă nu înseamnă însă că armonia este permanentă sau că din viața lor lipsesc momentele tensionate. Dinamica dintre doi artiști aduce și opinii divergente.

„Asta nu înseamnă că nu sunt și disensiuni și nu ne certăm sau că nu își spune fiecare punctul de vedere și nu marșază cu el până în pânzele albe! Important este că există niște limite. Ne respectăm punctul de vedere și lucrurile ajung la un numitor comun, cumva. Nu știu dacă cedează el sau cedez eu. Nici măcar nu aș ști să-ți spun lucrul acesta. Dar, cumva, lucrurile duc către un numitor și, până la urmă, cred că sunt aranjate de Dumnezeu și de Univers. Lucrurile funcționează, pur și simplu pentru noi. Dar există respect, există iubire și împărtășim aceleași principii și valori,” a explicat cântăreața pentru aceeași sursă.

Diana Matei: "Este un test la care sunt supusă în fiecare moment"

Cât despre cea mai mare încercare prin care trece legătura lor, artista punctează că presiunea nu vine dintr-un eveniment izolat, ci din tranziția zilnică dintre statutul de colegi de trupă și cel de parteneri de viață. Să nu transpună discuțiile sau nemulțumirile profesionale în intimitatea căminului reprezintă provocarea lor de fiecare zi.