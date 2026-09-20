Rețeta de chifle pufoase a Adelinei Pestrițu. Ingredientele și secretul pentru un aluat bine crescut

Adelina Pestrițu a împărtășit cu cei care o urmăresc una dintre rețetele pe care le pregătește acasă: chifle pufoase, făcute din ingrediente simple. Aluatul este lăsat la dospit, apoi chiflele sunt modelate și coapte până capătă o crustă aurie.

Puțini știu că Adelina Pestrițu este pasionată de gătit și că pregătește acasă diferite preparate pentru familia sa. Vedeta a împărtășit de-a lungul timpului mai multe rețete, de la deserturi și băuturi, până la preparate tradiționale.

Printre bunătățile pe care spune că le pregătește se numără și sarmalele, iar recent a arătat cum face înghețată acasă. De asemenea, Adelina Pestrițu a propus rețete pentru milkshake-uri și smoothie-uri.

De această dată, vedeta a prezentat rețeta pentru chifle pufoase, pregătite în propria bucătărie.

Ingrediente pentru chiflele pufoase

Pentru această rețetă ai nevoie de:

80 g unt moale, plus puțin unt pentru uns;

20 g zahăr;

două lingurițe drojdie uscată;

80 g lapte;

150 g apă;

450 g făină de pâine, plus extra pentru pudrat suprafața de lucru;

1½ linguriță sare;

un ou;

un gălbenuș, bătut ușor;

o lingură semințe de susan, opțional.

Cantitățile sunt suficiente pentru aproximativ 10 chifle, fiecare de circa 80 de grame.

Cum se pregătește aluatul

Primul pas este ungerea unui castron mare cu unt. Separat, se tapetează o tavă de copt de aproximativ 30 x 40 cm cu hârtie de copt.

Într-un bol se pun zahărul, drojdia, laptele și apa. Amestecul se încălzește timp de aproximativ trei minute, la 37°C. Apoi se adaugă făina, sarea, untul și oul. Ingredientele se frământă aproximativ 10 minute, până când se formează un aluat.

Aluatul se transferă în castronul pregătit, se acoperă cu un prosop de bucătărie și se lasă într-un loc cald până când își dublează volumul. Acest proces durează aproximativ o oră.

Aluatul se împarte în 10 bucăți

După ce aluatul a crescut, se transferă pe o suprafață de lucru pudrată cu făină. Se împarte în 10 părți egale, de aproximativ 80 de grame fiecare. Fiecare bucată de aluat se modelează sub forma unei chifle.

Chiflele se așază în tava pregătită, cu suficient spațiu între ele pentru a putea crește. Se acoperă din nou cu un prosop de bucătărie și se lasă aproximativ 20 de minute.

Chiflele se ung cu gălbenuș

Între timp, cuptorul se preîncălzește la 200°C. După ce chiflele au mai crescut, acestea se ung cu gălbenuș bătut. Pentru un plus de gust și pentru aspect, pot fi presărate deasupra cu semințe de susan.

Un alt detaliu din rețetă este folosirea unui mic vas termorezistent cu apă. Acesta se pune în partea inferioară a cuptorului, pentru a crea abur în timpul coacerii. Chiflele se coc apoi până când capătă o culoare aurie și sunt bine făcute.

Pentru a obține chifle pufoase, este important ca aluatul să aibă suficient timp pentru dospire. Prima etapă durează aproximativ o oră, până când volumul aluatului se dublează, iar după modelarea chiflelor, acestea mai sunt lăsate aproximativ 20 de minute.