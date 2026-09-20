O directoare de supermarket din Italia a fost concediată după 27 de ani de muncă, după ce un control a descoperit 340 de produse expirate păstrate în stoc, unele de aproape un an. Instanțele au concluzionat că produsele nu au fost eliminate intenționat pentru ca managerul să își atingă obiectivele de performanță și să primească bonusul anual.

Ascundea produse expirate pentru bonus

O directoare de supermarket din Italia a fost concediată după 27 de ani de muncă, dintre care 20 de ani la conducerea magazinului, după ce un control intern a descoperit 340 de produse cu termenul de valabilitate expirat.

Potrivit instanțelor italiene, nu a fost vorba despre o simplă neglijență, ci despre o practică menită să mențină artificial nivelul stocurilor pentru atingerea obiectivelor de performanță de care depindea acordarea unui bonus. Cazul a ajuns până la Curtea de Casație a Italiei, care a confirmat concedierea pentru abatere gravă, relatează pleinevie.fr.

Totul a început la 14 aprilie 2023, când angajata a primit notificarea de concediere. În urma unei inspecții au fost descoperite nereguli importante în gestionarea stocurilor supermarketului. O parte dintre produsele expirate fuseseră retrase de la vânzare, însă nu fuseseră eliminate conform procedurilor companiei. În schimb, acestea au fost depozitate și au rămas înregistrate în inventarul magazinului, deși termenul de valabilitate era depășit. Unele produse expiraseră de aproape un an.

Curtea de Apel din Veneția a considerat „foarte probabil” că eliminarea produselor a fost amânată în mod deliberat. Judecătorii au concluzionat că, prin păstrarea produselor în inventar, directoarea menținea artificial valoarea stocurilor și își creștea șansele de a atinge obiectivele bugetare stabilite de companie.

Aceste obiective influențau direct acordarea bonusurilor de performanță.

Vechimea în companie, argument împotriva angajatei

În instanță, angajata a susținut că a fost victima unei discriminări și a afirmat că decizia concedierii era legată de faptul că este mama a doi copii cu dizabilități. Judecătorii au respins acest argument, apreciind că nu există dovezi care să susțină existența unei discriminări.

Mai mult, experiența sa profesională a fost interpretată ca o circumstanță agravantă.

În decizia nr. 25231/2026, Curtea de Casație a Italiei a arătat că o persoană cu 20 de ani de experiență în funcția de director de magazin nu putea să ignore regulile privind monitorizarea termenelor de valabilitate și procedurile interne de eliminare a produselor expirate.

Instanța supremă a concluzionat că gravitatea faptelor este suficientă pentru a justifica concedierea disciplinară. Judecătorii au apreciat că gestionarea celor 340 de produse expirate a dus la o ruptură ireparabilă a relației de încredere dintre angajată și angajator, element considerat esențial pentru o funcție de conducere.