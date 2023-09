Emilia Popescu a revenit pe micul ecran în comedia romantică “Lasă-mă, îmi place! Camera 609” de la Antena 1, unde o interpretează pe Violeta, mama lui Victor (Matei Negrescu – protagonist) şi soţia lui Sergiu (Mihai Călin). Ea a povestit recent cum s-a legat prietenia cu Ștefan Bănică Jr.

„Cam din 1986, nu mai socotesc eu. A început la facultate când ne-am cunoscut și cântam împreună și după aceea am început să lucrăm în 1990 cu scenaristul nostru drag, Octavian Sava, care ne-a văzut ca un posibil cuplu continuator al Stelei Popescu cu Ștefan Bănică.

Eu făcusem un film – “În fiecare zi mi-e dor de tine”, în care eram chiar fata Stelei Popescu, de unde mi s-a și tras că sunt fata ei, el făcuse “Liceenii”, eram tinerele vedete de la momentul acela și am început să facem acele revelioane minunate. Așa a început totul”, a povestit Emilia pentru Impact.

Deși a fost extrem de ocupată cu filmările pentru serialul de la Antena 1, Emilia Popescu a urcat în continuare pe scena teatrului.

„Dimpotrivă, anul acesta am avut deja 2 premiere: “Genul acuzativ” – o piesă de Mimi Brănescu, pe care am jucat-o pentru mine în premieră în luna aprilie și am avut o premieră la Teatrul Luceafărul –“Plătesc în avans” în regia lui Gelu Colceag, pe care le reluăm în septembrie. Am început repetițiile la “Opera de 3 parale”, o să avem premieră în decembrie, încep repetițiile la “Tango”. Mai este piesa “La Pulce” cu Ștefan Bănică pe care o jucăm deja de 8 ani la Teatrul de Comedie”, a mai adăugat Emilia Popescu.