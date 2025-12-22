Fostul fotbalist a spus ce crede că îl va ajuta să reziste cât mai mult în competiție, dar și ce i-a spus familia înainte să accepte provocarea. Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Gabi Tamaș a dezvăluit că este conștient de faptul că Survivor este unul dintre cele mai dificle concursuri din lume.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta. Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor. Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua”, a declarat Gabi Tamaș, la Știrile Antena Stars.

Gabi Tamaș crede că cel mai important lucru este ca psihicul să fie unul puternic. „Nu mi-e frică de partea fizică, dar acolo slăbim foarte mult. Trebuie să fii foarte atent la partea fizică, pentru că pot interveni accidentări. Masa musculară se duce și poți risca accidentări. Trebuie să te gândești cum gestionezi. Partea psihică este cel mai important lucru”, a adăugat câștigătorul Asia Express.

„De familie îmi va fi cel mai dor. Mai ales că dacă stai mai mult, e greu fără telefon. Le-am întrebat dacă vor să merg și au fost de acord”, a încheiat sportivul.

