Donald Trump insistă că apartenența Groenlandei la Statele Unite va asigura supraviețuirea aliaților

„Am plăcerea să anunţ că-l numesc pe MARELE guvernator al Louisianei Jeff Landry în postul de emisar spcial al Statelor Unite pentru Groenlanda”, a anunţat Donald Trump într-un mesaj publicat duminică pe Truth Social.

De la realegerea în funcția de președinte, în noiembrie anul trecut, Donald Trump a insistat pentru anexarea Groenlandei sub pretextul că are nevoie de această insulă, cea mai mare din lume, pentru „securitatea” Statelor Unite. Autoritățile acestui teritoriu autonom danez au respins orice pretenție teritorială.

„Jeff înţelege cât de esenţială este Groenlanda pentru securitatea noastră naţională şi va apăra cu forţă interesele ţării noastre pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea aliaţilor noştri şi, în fapt, a întregii lumi. Felicitări, Jeff!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Jeff Landry a pledat pentru anexarea Groenlandei

Guvernatorul Lousianei i-a mulţumit lui Trump pentru misiunea pe care i-a încredințat-o: „Este o onoare să vă servesc voluntar pentru a face Groenlanda o parte a Americii”. Jeff Landry a precizat totodată că își păstrează postul de guvernator al statului Louisiana.

Pe 10 ianuarie, cu zece zile înainte de preluarea mandatului de către Donald Trump, Jeff Landry lăudase intenția liderului republican de la Casa Albă de a anexa Groenlanda. „Președintele Donald Trump are perfectă dreptate! Trebuie să ne asigurăm că Groenlanda se alătură Statelor Unite. Ar fi minunat pentru ei, minunat pentru noi! Haideți să o facem!”, a scris guvernatorul pe contul său de X.

Pentru Donald Trump, atracția Groenlandei constă în bogăția sa minerală și în amplasarea sa strategică la intersecția dintre Oceanul Atlantic de Nord și Oceanul Arctic, notează AFP.

La sfârşitul lunii martie, vicepreşedintele american J. D. Vance a provocat un scandal anunţându-și intenția de a face o vizită pe uriaşa insulă arctică, fără să fi fost invitat. Criticat aspru în Groenlanda, Danemarca și Europa, Vance și-a limitat vizita la baza aeriană Pituffik, gestionată de Forțele Aeriene ale SUA. Vicepreședintele american s-a folosit de această vizită pentru a critica presupusa inacțiune a Danemarcei în ceea ce privește Groenlanda.

Ministerul danez de Externe l-a convocat pe ambasadorul american

Un sondaj efectuat în ianuarie 2025 arăta 85% dintre locuitorii Groenlandei se opuneau anxării la Statele Unite și doar 6% susțineau ideea.

Ca urmare a anunțului lui Trump, Ministerul danez de Externe a decis să-l convoace pe ambasadorul american la Copenhaga pentru a oferi explicații. „Sunt profund indignat de această numire și de această declarație, pe care le consider total inacceptabile”, a declarat șeful diplomației daneze Lars Lokke Rasmussen.

Numirea unui emisar special „confirmă interesul continuu al Statelor Unite pentru Groenlanda. Cu toate acestea, insistăm ca toată lumea, inclusiv Statele Unite, să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei”, a transmis anterior Rasmussen prin intermediul unui comunicat de presă.

