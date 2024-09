În prezent, Mădălin Ionescu prezintă la Antena Stars emisiunea „Viață fără filtru”, iar într-un interviu pentru ciao.ro a povestit ce l-a determinat să accepte acest proiect.

„Discuțiile au durat cam o lună și jumătate. Mi s-au propus mai multe formule de colaborare. La rândul meu, am mers pe ideea unui format de tip supermarket tv, propunere care a fost foarte agreată. Mi-a plăcut mult conducerea Antenei Stars, o echipă fresh, dinamică și cu un background profesional solid. La sfârșitul primăverii lucrurile erau destul de clare.”

Întrebat în ce condiții s-ar întoarce să prezinte „Acces Direct” și cum i se pare că a evoluat emisiunea în ultimii ani, Mădălin Ionescu a răspuns cu diplomație. „Îmi pare rău, dar nu ar fi colegial să abordez problema astfel. Nu am urmărit evoluția din ultimii ani a show-ului. Din ce văd acum e axat pe o problematică socială, care e o nișă interesantă”, a spus prezentatorul.

Cum s-a îndrăgostit Mădălin Ionescu de Cristina Șișcanu

Mădălin Ionescu a cunoscut-o pe Cristina Șișcanu pe vremea când lucra la Acces Direct și erau colegi. Prezentatorul își aduce aminte de fiecare moment alături de soția sa și cum a început povestea lor de dragoste.

„Povestea noastră a început pe 12 aprilie 2010. Nu o să uit asta niciodată. Eram colegi de peste un an, dar în afara unei admirații reciproce nu se întâmplase nimic până atunci între noi din altă perspectivă decât cea profesională. În aceeași săptămână am invitat-o într-un city break. Vinerea, după ce am încheiat prezentarea emisiunii, am zburat către Viena. A doua zi ne-am trezit la micul dejun cu toată presa din România. La hotelul nostru urma să vină Putin în aceeași zi. Se ținea la Viena campionatul mondial de judo. Pe 18 sau pe 19 aprilie știrea ca eu și ea am putea forma un cuplu a apărut într-un cotidian și apoi în toate. Deci “marele nostru secret” a durat câteva zile.”

Prezentatorul TV recunoaște că el a făcut primul pas către Cristina, iar la vremea respectivă el era deja singur de 3 luni. „Eu. Eram singur de trei luni. Locuiam cu fata mea cea mare Ștefania. Mă îndrăgostisem deja de Cristina, dar nu știam dacă să-i mărturisesc sau nu. Știam ca divorțul va ține mult, chiar dacă nu aveam nicio divergenta cu partea cealaltă. Pe atunci trebuia să treci prin tribunal o astfel de despărțire, cu atât mai mult cu cât erau și 2 minori la mijloc. Era absurd să aștept ani. Mi-am luat inima în dinți și i-am mărturisit. Deși știa că sunt singur… nu a fost sigură că intențiile mele sunt serioase, așa că a durat vreo lună și ceva «tatonarea»”, a dezvăluit Mădălin Ionescu.

