Ce spune Mihaela Bilic despre produsele BIO. Puțini știu asta. „Nu are nicio legătură cu calitatea nutritivă”

Mihaela Bilic subliniază că prezența masivă a acestor produse pe tot globul ridică mari semne de întrebare și că industria alimentară a învățat rapid să folosească eticheta BIO pentru a justifica prețurile ridicate. Evident, asta nu înseamnă că produsul este și hrănitor.

„E o industrie BIO. Bio înseamnă cu grijă pentru mediu. Nu are nicio legătură cu calitatea nutritivă, diferențele nutritive sunt sub 10%, culmea, din punct de vedere al nutrienților, aproape inexistente, din punct de vedere,percepția gustului, care e relativă, ai putea spune că poate unele au alt gust.

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Acele produse sunt obținute (ar trebui, atenție…) vedeți cum noi, ca și consumatori stricăm…. când am spus că vrem mâncare pură”, a spus nutriționista.

„De unde atâta BIO pe glob? Toată lumea cumpără ouă BIO, francezii spuneau cu un simț al umorului că acel ou bio este ouat de găinile hrănite intensiv cu soia din China bio. Diferența reală este dacă reușim să cumpărăm un ou ouat de o găină care face doar un ou pe zi. Alimentația intensivă a găinii duce la creșterea productivității”, a explicat Mihaela Bilic în podcastul Lorenei Buhnici.

Potrivit specialiștilor, dacă dorim o calitate superioară a hranei, atenția noastră ar trebui să se îndrepte către produsele obținute prin sisteme extensive. Acestea provin din ferme sau culturi care folosesc resursele naturale ale mediului, fără să apeleze la tehnologii forțate.

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