Ce spune Raluca Bădulescu despre prima fotografie apărută în mediul online cu ea. „Eram prea grasă, e adevărat că eram la o extremă”

„Eu sunt mândră de poza asta, pentru că dacă de acolo am ajuns aici, hello, how are you, e bine ce ai făcut, e o realizare, dar foarte multă lume își imaginează că pe vremea aia eram ori nefericită, ori fără bărbați ori ne… Să știi că îmi mergea foarte bine. Ori datorită sufletului.

Acum când consider că am reușit în viață, primesc pe Instagram «S-a dezgropat asta», «Mumie», «Zici că-i vie», «Ți-ai uitat coșciugul acasă». Văd tot felul de comentarii din astea și mă gândesc, frate, oricum o dai, nu e bine.

Nu înțeleg. Înainte dacă eram grasă, eram prea grasă, e adevărat că eram la o extremă, poate și acum sunt. Sunt foarte mândră și asumată.

Tu îți dai seama? De acolo, aici. Nu am muncit de una singură, eu nebună, aia ambițioasă a vieții, am făcut niște intervenții și restul a fost de la Dumnezeu. Multe din lucrurile care mi s-au întâmplat le consider minuni”, a declarat Raluca Bădulescu, potrivit Wowbiz.

