Ce spune Rita Mureșan despre fiicele sale, care locuiesc departe de România. „Le-am lăsat această libertate să facă ce vor”

Gloria, în vârstă de 22 de ani, și Rebeca, în vârstă de 25 de ani, sunt fiicele Ritei din căsnicia cu Nelu Mureșan. Gloria a studiat în Londra ca, iar acum locuiește în Phuket, Thailanda. Rebeca s-a mutat la New York, unde stă deja de aproape 7 ani.

„Le vizitez cât de des pot. Mai vin și ele. Abia ce m-am întors din America. Nu vreau neapărat să mă stabilesc acolo, pentru că am multe de făcut aici, în țară, din multe puncte de vedere. Dar asta nu înseamnă că nu călătoresc foarte mult.

Câteva luni pe an le petrec acolo. Ele doresc să continue o carieră acolo sunt apreciate, iar eu nu le-am impus niciodată să nu plece sau să se întoarcă acasă. Când erau mici, eu credeam că Rebeca o să se facă doctor și Gloria model.

Le-am lăsat această libertate să facă ce vor. Rebeca a terminat chimie genetică și masterul în finanțe, la Vassar, în New York. Școala ei a fost foarte scumpă, dar ea a avut bursă.

A început cu bursă de 65% și, până în ultimul an, a avut 95%. Lucrează deja de 3 ani pe Wall Street. Gloria a terminat marketing la Kings College și cu asta se ocupă acum”, a spus Rita Mureșan pentru WOWbiz.

„Comunic cu oamenii din punct de vedere spiritual”

„Nu sunt mare postatoare pe rețelele sociale, decât dacă am ceva important de spus. Lasă lumea să se întrebe cum arăt. Eu sunt foarte bine așa cum sunt, mulțumită, liniștită. Am multe proiecte la care lucrez.

Am seminare, cursuri de inițiere, am făcut și o colecție, ca designer, pentru o fabrică. Am lucrat și cu o fabrică de haine pentru copii din Istanbul.

Proiecte am, doar că nu sunt eu foarte vocală. Din punctul meu de vedere, își au rostul lor și aceste rețele, dacă vrei să promovezi ceva sau dacă vrei să ajungi la oameni cu o informație. Am o pagină, Ritas Angels, unde comunic cu oamenii din punct de vedere spiritual. Am o comunitate mare, de 50.000 – 60.000 de oameni”, a adăugat Rita Mureșan.

