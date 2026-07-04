„Încercăm să fim flexibili, în funcție de treburile, obligațiile și drumurile fiecăruia dintre noi. De regulă, eu îl duc la grădiniță pe Thomas, pentru că mama lui trebuie să ajungă la emisiune. Apoi, îl ia ea de la grădiniță, deci ne împărțim cu sarcinile astfel încât să fie bine pentru toată lumea (râde). Azi, de exemplu, eu am venit la acest eveniment frumos, iar Lili și Thomas au făcut un picnic și se distrează de minune”, a declarat Silviu pentru revista VIVA!

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Mai mult, Silviu dezvăluie mândru ce activități are fiul lui și cât de mult îi seamănă. „Îl place enorm să petreacă timp afară din casă, așa cum îmi plăcea și mie. Vine de la grădiniță cu gândul să iasă mai repede din casă.

Aleargă foarte mult și se joacă, exact cum făceam și eu, cu bicicleta, cu mingea, cu fotbalul. Evident că el are parte de mai multe privilegii, vacanțe în străinătate, lucruri pe care noi nu ni le permiteam când eram mici. Dar computer am avut și eu la vârsta de șapte ani, să știți. Îl răsfățăm puțin (râde). Ne dorim să-i oferim tot ce e mai bun și frumos.

Nu e ușor. El nu are voie cu telefonul și cu tableta, dar ne vede pe noi. Și din păcate, petrecem destul timp cu ecranele în față, că muncim non-stop. Thomas, în schimb, nu are telefon și nici tabletă, dar se uită la desene animate. Are serialele lui favorite. Are totuși un program destul de strict, două zile pe săptămână se uită la desene, dar la bunici câteodată nu se ține cont de regulă”, a declarat Silviu Țolu pentru sursa citată.

Întrebat cum este Thomas, Silviu a spus-o cu zâmbetul pe buze. „E foarte ambițios și pătimaș în tot ceea ce face. Cred că a căpătat asta mai mult de la Lili, că eu sunt mai calm. Lili e cea cu spirit latin, ‘sangre caliente’”, a încheiat Silviu Țolu.