Poate genera anomalii meteo

Conform datelor centralizate de Organizația Meteorologică Mondială (OMM), indicatorii climatici arată o evoluție îngrijorătoare. Fenomenul își mărește puterea într-un ritm accelerat, punând în alertă autoritățile din întreaga lume din cauza anomaliilor meteo pe care le poate genera la nivel planetar în perioada următoare.

Experții citați de publicația Daily Star avertizează că temperatura apei va depăși cu mult 2 grade peste medie. Această încălzire s-ar putea suprapune cu efectele actuale ale schimbărilor climatice. Rezultatul ar putea fi anomalii meteorologice grave, la nivel global.

„Va crește probabilitatea secetei și a ploilor abundente”, a declarat Celeste Saulo, secretarul general OMM, avertizând și asupra riscului crescut de valuri de căldură.

Apele Pacificului se încălzesc constant: Ce spun specialiștii

Mecanismul din spatele acestui scenariu critic este monitorizat atent de sateliți și stații marine. Temperaturile de la suprafața apei înregistrează creșteri constante și semnificative în zonele centrale și estice ale Oceanului Pacific, un indicator clar al instalării versiunii severe a acestui fenomen global.

Această acumulare masivă de căldură în atmosfera oceanică tinde să destabilizeze tiparele meteorologice clasice. Experții subliniază că un „Super El Niño” de o asemenea intensitate are capacitatea de a perturba grav circulația maselor de aer, crescând exponențial riscul de apariție a unor fenomene extreme.

În lunile ce vor urma, omenirea s-ar putea confrunta cu un val atipic de furtuni violente, inundații istorice în anumite regiuni ale globului și, în contrapartidă, secete prelungite și incendii de vegetație de proporții în alte zone, toate amplificate de această anomalie termică din Pacific.

Cum funcționează gigantul climatic

El Niño nu este o furtună izolată, ci un ciclu meteorologic complex și repetitiv, care se manifestă periodic, la intervale cuprinse între doi și șapte ani. Modul în care acest fenomen reușește să modifice clima la mii de kilometri distanță ține de o reacție în lanț între ocean și atmosferă.

În condiții climatice normale, așa-numitele vânturi alizee bat cu puternic de la est la vest de-a lungul Ecuatorului, având rolul de a împinge apele calde de la suprafața oceanului dinspre America de Sud către Indonezia și Australia. Acest proces natural permite apei mai reci și bogate în nutrienți să urce din adâncuri în estul Pacificului.

Totuși, în perioadele în care se declanșează El Niño, acest echilibru fragil este complet dat peste cap. Vânturile alizee își pierd intensitatea, se opresc brusc sau chiar își schimbă radical direcția de deplasare. Fără această forță care să o împingă spre vest, masa uriașă de apă caldă rămâne blocată și concentrată în bazinele din Pacificul tropical central și estic.

Această acumulare masivă și nefirească de căldură în mijlocul oceanului acționează ca un radiator uriaș pentru întreaga planetă. Ea modifică rutele obișnuite ale curenților de aer de mare altitudine, provocând o perturbare severă și în lanț a tuturor sistemelor meteorologice globale.

Europa se confruntă deja cu valuri de căldură care doboară recorduri istorice. În Franța, vara actuală a fost asociată cu 1.300 de decese. Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie. Temperatura medie a depășit recordul anterior, stabilit în 2025. La Santon Downham, Suffolk, s-a atins un record de 37,3 grade.

Sunt așteptate temperaturi și mai ridicate

Valurile de căldură actuale nu au fost cauzate direct de El Niño. Fenomenul își va atinge însă apogeul între noiembrie și februarie.

„Două valuri de căldură mortale au arătat cât de periculoasă este încălzirea globală”, a spus expertul Gareth Redmond-King. El a avertizat că El Niño va aduce temperaturi și mai ridicate. Un El Niño puternic ar putea reduce și precipitațiile din Europa de Nord.