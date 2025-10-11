Ce studii are Bogdan Drăcea: „Ești cam nimic! Limbaj limitat”. Cum a ajuns să facă stand-up comedy

Comediantul mărturisește că și-a dorit dintotdeauna să facă stand-up comedy, chiar dacă el este jurist la bază: „Am studii superioare. Am terminat Facultatea de Drept. Nu am dat baroul. Când termini Dreptul, ești cam nimic. Tu te-ai gândit vreodată că, dacă se termină lumea și vine vreo navă extraterestră, meseriile noastre nu o să mai conteze? Aici rămânem!

Adică tu, dacă vii să iei din populație, iei medici, oameni importanți. Noi aici rămânem. Deci, dacă e, făceți-vă medici! Eu, ca extraterestru, aș lua femei frumoase, oameni cu care poți sta la bere liniștit și am ajunge toți ca-n Idiocracy…”, spune Bogdan Drăcea în fața lui Marius Manole.

Tânărul a început să facă stand-up participând la „Seara amatorilor” de la cluburile de comedie: „Mi-am dorit toată viața să fac stand-up, mă uitam pe YouTube, la Mihai Bobonete, la Micutzu și la alții care erau filmați pe nașpa. Mă cunosc cu ei, nu știu dacă mă plac toți, dar mă cunosc. M-am dus la «Seara amatorilor», se întâmplă la fiecare club de comedie. Nu costă să te înscrii. Mi se pare foarte greu să zici că nu ai talent deloc. Dacă dai gherlă într-o seară, e ok. Dacă dai gherlă în cinci-șase seri, s-ar putea să n-ai talent”.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Dacă s-ar lua singur la „roast”, Bogdan Drăcea afirmă că ar atinge următoarele subiecte: „Coșurile, faptul că sunt gras, îmi place să mănânc, să bag în mine ca spartul, faptul că fac reclame și faptul că sunt prost și am un limbaj limitat”.

Ce titlu ar avea cartea despre aventurile lui amoroase, ce pasiune are în timpul liber, de ce nu slăbește deși face mai multe sporturi sau motivul pentru care este matinal, toate acestea le aflați pe 11 octombrie 2025, de la ora 9.00, în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, de pe Acasă TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE