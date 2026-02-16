Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 16.02.2026 ora 10:00 – 17.02.2026 ora 08:00

Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2…0 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 17.02.2026 ora 08:00 – 18.02.2026 ora 08:00

Vremea se va răci. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara și noaptea vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în medie de 8…15 cm.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de15…25 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

Temperatura maximă va fi de 2….3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 18.02.2026 ora 08:00 – 19.02.2026 ora 10:00

În acest interval, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când trecător va ninge (1…3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45…55 km/h), viscolind ninsoarea.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 februarie, ora 10 – 19 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează răcirea vremii, precipitații în general moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol.

În intervalul 17 februarie, ora 10 – 18 februarie, ora 14, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și viscol.

Ninsori, viscol și scăderi bruște de temperatură

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat un nou val de aer rece în România.

Ninsorile revin în mai multe zone, inclusiv București, dar stratul de zăpadă va fi consistent doar la munte.

ANM a emis o informare meteo de vreme rea, zăpadă, viscol și ghețuș a fost emisă, pentru aproape jumătate de țară și este valabilă timp de trei zile.

Meteorologii anunță că, în intervalul luni, 16 februarie, ora 10.00 – joi, 19 februarie, ora 10.00, vremea se răcește, sunt prognozate precipitații, strat de zăpadă, polei, ghețuș, vânt și viscol.



