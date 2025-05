Comediantul și actorul i-au înlocuit pe Alexandra Dinu și Florin Călinescu, iar formula juriului „Românii au talent” a rămas neschimbată de atunci: Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete și Dragoș Bucur.

La 15 ani de la debutul show-ului, Andi Moisescu a dezvăluit cum a ajuns Mihai Bobonete la „Românii au talent”.

Cum a ajuns Mihai Bobonete la „Românii au talent”

„Cu Mihai Bobonete am o relație de foarte mulți ani, eu fiind unul dintre cei care întotdeauna a militat pentru aducerea lui în formatul «Românii au talent», dintr-un simplu motiv. Am considerat din clipa în care l-am cunoscut că el reprezintă un reper în categoria lui, respectiv în zona asta de stand-up comedy. Și cred că la masa jurului merită să stea absolut oricine e reper în categoria lui.

Îmi aduc aminte când am început să fac cu el primele emisiuni la «Marcă înregistrată», nici nu începusem «Apropo TV», deci era ceva foarte vechi. Era un comediant la început, mi-aduc aminte că am niște înregistrări, eram copii amândoi… Dar de atunci mi s-a părut că are niște abilități cu totul aparte și m-am bucurat foarte tare că într-un final s-au aliniat planetele, ca să spun așa”, a spus Andi Moisescu pentru Cancan.

Pentru sursa citată, juratul de la „Românii au talent” a mai spus și cum se înțelege cu ceilalți doi colegi alături de care stă la masă.

„Cu Andra stau de 15 ani la masa jurului, o cunosc de când era copil, încă dinainte să fim împreună la masa jurului, când abia începuse să cânte. Eu eram la radio la vremea respectivă. Evident că ne leagă foarte multe amintiri și am o relație personală cu ea de prietenie.

Și pe Dragoș Bucur îl cunosc de 20 și ceva de ani. E unul dintre cei mai buni actori români, lucrul pe care noi cu toți îl știm de foarte mulți ani. Adică nu e ceva ce-am realizat în ultimii ani, ci dimpotrivă, de foarte mult timp. Și de asemenea am și o relație personală cu el, pentru că ne leagă foarte multe amintiri, tot din perioada de început, când el era la început cu actoria, eu eram la început cu televiziunea. Lucrurile se intersectează”, a adăugat Andi Moisescu.

Vedeta de la PRO TV a mai afirmat și faptul că toți patru, el, Mihai Bobonete, Andra și Dragoș Bucur, sunt pe aceeași lungime de unde și văd în aceeași direcție lucrurile, iar acest lucru îi face să formeze o echipă sudată.

Toți jurații show-ului de la PRO TV sunt prieteni și se înțeleg foarte bine

„Cum să zic, dincolo de prieteniile noastre cred că e un amănunt foarte important. În avantajul meu, eu îi admir pe toți trei pentru ceea ce sunt și din punct de vedere profesional. Suntem cu toți cam pe aceeași lungime de undă, pentru că toți patru vedem în aceeași direcție lucrurile. Știm foarte bine că emisiunea asta de televiziune și în general orice emisiune de televiziune, dar asta prin excelență e rezultatul unei munci de echipă.

E foarte important în povestea asta ca nimeni să n-aibă dorința de a ieși în față, de a atrage cumva atenția și totul e când pui echipa în față și lucrul ăsta ne leagă cumva, pentru că toți avem aceiași convingere. Dincolo de astea, sunt, dacă vrei, prieteniile, relațiile personale dintre noi”, a încheiat juratul de la „Românii au talent”.

