„E greuț, pentru că duc o sarcină ca pentru gemeni, sunt imensă, iar sarcina apasă pe un nerv care îmi provoacă durere și disconfort pe timp de noapte, dorm puțin și deja mă simt epuizată.

Totuși, sunt fericită, am împlinit 37 de săptămâni de sarcină, e minunat că am ajuns până aici. De acum și dacă ar fi să vină, nu mai este considerată prematură plus că deja ea a trecut de 3,5 kilograme și cred că e pregătită să vină …”, a povestit Celia pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Artista a pregătit camera micuței, al cărei nume l-a ales din timp, Sara Maria. „Totuși, mi-aș dori să stea acolo încă minimum o săptămână. Mai sunt 10 zile până la data la care am fost programată la cezariană.

Să fiu sinceră, mai am treabă vreo săptămână ca să fie totul pregătit pentru venirea minunii mele pe lume, sper să stea cumințică, să trecem de 38 de săptămâni, să ajungem la data programării cezarienei.

Sunt emoționată și nerăbdătoare. Camera este aproape gata și dulapul plin de cadouri și hăinuțe. Și mă gândeam zilele acestea, pffff, dacă vine băiat, o să trebuiască să îl culc în camera de prințesă! Asta chiar ar fi o surpriză”, a dezvăluit Celia.

